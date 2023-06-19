李强访问柏林 德国总统："德中仍然合作 关系今非昔比"

德国/中国/政治/外交

德国总统施泰因迈尔周一(6月19日）会见了访问柏林的中国总理李强。法新社称，在美中关系紧张、中国与西方竞争日趋激烈的背景下，李强就任中国总理以来的首次外访对德中关系是一次考验。德国总理朔尔茨周一向德国企业界发表谈话强调，德国将加倍谨慎，以避免未来危险的经济依赖，显示德国在经济方面正寻求减少对北京的依赖。

广告 继续浏览后续

法新社消息，德国总统施泰因迈尔在与中国领导人的会谈中定下了基调：德国总统府发言人加梅林( Cerstin Gammelin)推特发文，施泰因迈尔强调，(德中）两国之间的合作“仍然很重要，但(两国的合作）近年来已经发生了变化”。

德国总统表示，“中国是德国和欧洲的合作伙伴，但在政治舞台上也越来越成为竞争者和竞争对手”。

法新社援引中国官方媒体新华社报道，中国领导人保证，中国愿意与德国合作，为“全球稳定与繁荣”做出贡献。

新华社报导，李强在柏林向德国总统施泰因迈尔说，中德没有根本利害冲突，中方一贯支持开放合作，并认为"最大的风险是不合作，最大的安全隐患是不发展"。

德国总理朔尔茨将于周二会见李强，两国政府官员间的一系列磋商也安排在周二进行。

3月就任中国总理的李强随后将对法国进行正式访问，届时他将出席法国总统马克龙倡导的新全球金融公约峰会。

法新社称，李强出访柏林及巴黎，中国与德、法此轮对话是在中美关系紧张加剧的背景下展开。 美国国务卿布林肯刚刚结束访问中国，试图为美中关系"解冻"。

施泰因迈尔强调，中美关系“对全球安全与合作至关重要，他在与中国总理的会谈中呼吁中美两国“加强沟通渠道”。

德国政府14日首度发表国家安全战略报告，将中国定位为"伙伴、竞争者和敌对体制"。报告并直指，"中国正试图以各种方式重塑现有以规则为基础的国际秩序，越来越强势地试图确立区域主导地位，一次又一次与德国的利益和价值观背道而驰"。不过报告称，中国"依然是伙伴，在解决诸多国际挑战和危机方面，是不可或缺的一员"。

德国一年多来对华态度趋于强硬，除了北京队台湾的威胁以及对维吾尔人的迫害，习近平对俄罗斯入侵乌克兰缺乏谴责，也拉大了彼此的差距。

德国国家安全战略报告称，中国的种种行为使“地区稳定和国际安全面临越来越大的压力”，“人权也越来越得不到尊重”。报告指：中国虽是德国的“伙伴"，但却与德国的利益及价值观背道而驰”。

在经济方面，德国正在寻求减少对北京的商业依赖。德国总理朔尔茨周一向德国企业界发表谈话时强调，德国“没有兴趣阻碍中国的经济发展”，但我们会倍加谨，以避免未来陷入危险的经济依赖关系。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅