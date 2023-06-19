香港今再推人民币新犹 惟金管局总裁称未来20年不会「去美元化」

香港/货币政策

香港在推动人民币国际化方面不遗余力，但面对部分国家的「去美元化」倡议，香港金融管理局总裁余伟文接受部分本地传媒采访时明言，「其实不会去美元化，未来10至20年，美元会是国际货币体系重要成员」，很大部分国际贸易可能会沿用美元。但他补充，随着中国与环球经济连系加强，经济份额上升，人民币将逐渐成为其中一个贸易或投资的选择，一如欧罗。

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而由今(19日)天起，香港交易所正式推出「港币-人民币双柜台模式」，允许投资者就获批的24只双柜枱股份进行跨柜台自由转换以缩小价差，意味投资者可以用人民币直接购买港股。财政司司长陈茂波出席「双柜台」启动仪式时表示，新模式可推动交投及股票的定价效率，对人民币的流动性丶应用程度都有所提升。

港交所联席营运总监及股本证券主管姚嘉仁则预期，未来会有更多人民币资产在香港这个国际市场定价，为推进人民币国际化打下良好的基础。

首阶段有24只股份为双柜枱证券，绝大部分有中资背景，包括腾讯丶中海油丶中移动等，而港资的则有恒生银行丶新地及港交所。

中国的智通财经网引述国泰君安非银金融刘欣琦团队测算，假设现有16000亿元离岸人民币存款的10%投向港股人民币计价股票，并假设年换手率与2022年基本持平，预测「双柜台模式」可为港股现货市场日均交易金额带来 2.4%的同比提升。

另外，部分香港传媒今天刊登余伟文的访问，余指出，过去五丶六年，人民币投资渠道有所增加，流动性亦有改善，商家与中国贸易时更愿意以人民币结算，但香港离岸人民币市场未够大，须增加债券或股票等人民币产品供投资者选择。

本月初刚结束访问阿联酋的余伟文又被问及近期热议的「去美元化」倡议，尤其是阿联酋央行亦支持当地使用人民币作贸易结算，余承认，阿联酋此举是为了「去美元化」，而以中国内地作为阿联酋最大的贸易伙伴的事实来看，阿联酋以人民币进行贸易结算是自然不过的事，因这可节省兑换成本，而且将部分贸易采用美元以外的货币结算，也是分散风险的一个考虑。

其次，中国贸易份额由2009年起一直增加，如今已成为环球重要的贸易伙伴，企业自然有更大兴趣用本币，以节省滙兑成本。但他强调，不要常常去想「去美元化」，「其实不会去美元化，未来10至20年，美元会是国际货币体系重要成员」，未来10至20年也难以「去美元化」，美元仍然是重要的国际货币。

特首政策组专家组成员丶科技大学经济学系荣休教授雷鼎鸣早前表示，港元与美元挂鈎的联系滙率制度，潜在问题愈来愈大。对此，余伟文表示，联汇经历了40年的风雨，依然行之有效，尤其是过去三年，香港承受的压力巨大，但港汇大部分时间都偏强，正反映市场对联汇的信心！他直言：「完全没兴趣去想丶没计画丶没打算去改变联汇制度。」

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