世界竞争力香港排名再跌至全球第7 逊色新加坡台湾

香港/竞争力

瑞士洛桑国际管理发展学院（IMD）最新公布的《2023年世界竞争力年报》显示，丹麦连续第二年成为最具竞争力的城市，而被北京加强管控的香港，排名则再跌两级至全球第七位，不单再次落后于区内竞争对手新加坡三位，更被台湾爬头成为全球第六位。

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学院按三百多个标准为63个经济体评分，并按得分高低评定《2023年世界竞争力年报》。根据年报，紧随丹麦这榜首之位的，依次是爱尔兰(第2)丶瑞士丶新加坡丶荷兰丶台湾丶香港丶瑞典丶美国及阿联酋(第10)等经济体。

香港在2022年上升两位至全球第五位，今年取消防疫措施并高叫复常，排名反而打回原因，跌回第七位。根据评分的四大竞争力因素，香港继续以「政府效率」得分最高，排全球第二；而「基础建设」的排名亦有所上升，但受疫情影响，「营商效率」排名轻微下跌；「经济表现」的排名亦因为去年经济显着转弱并出现负增长而下跌。至於子因素方面，香港在「商业法规」继续排名全球第一。

港府发言人表示，报告肯定香港继续是全球最具竞争力的经济体之一，但疫情严重影响香港经济表现，令整体竞争力排名下跌，随着香港复常，恢复与中国和世界各地的全面畅顺连接，相信今年香港经济会有显着改善。 发言人又说，会警惕经济体之间的竞争愈趋激烈，并进一步提升香港的竞争力，但相信随着环球经济重心持续东移，背靠中国的香港将继续从中获益。

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