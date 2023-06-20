香港/竞争力

世界竞争力香港排名再跌至全球第7 逊色新加坡台湾

瑞士洛桑国际管理发展学院（IMD）最新公布的《2023年世界竞争力年报》显示，丹麦连续第二年成为最具竞争力的城市，而被北京加强管控的香港，排名则再跌两级至全球第七位，不单再次落后于区内竞争对手新加坡三位，更被台湾爬头成为全球第六位。

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The Chinese and Hong Kong flags flutter at the office of the Government of the Hong Kong Special Administrative Region, ahead of a news conference held by Hong Kong Chief Executive Carrie Lam, in Beijing
The Chinese and Hong Kong flags flutter at the office of the Government of the Hong Kong Special Administrative Region, ahead of a news conference held by Hong Kong Chief Executive Carrie Lam, in Beijing REUTERS - Carlos Garcia Rawlins
作者： 香港特约记者 麦燕庭
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学院按三百多个标准为63个经济体评分，并按得分高低评定《2023年世界竞争力年报》。根据年报，紧随丹麦这榜首之位的，依次是爱尔兰(第2)丶瑞士丶新加坡丶荷兰丶台湾丶香港丶瑞典丶美国及阿联酋(第10)等经济体。

 

香港在2022年上升两位至全球第五位，今年取消防疫措施并高叫复常，排名反而打回原因，跌回第七位。根据评分的四大竞争力因素，香港继续以「政府效率」得分最高，排全球第二；而「基础建设」的排名亦有所上升，但受疫情影响，「营商效率」排名轻微下跌；「经济表现」的排名亦因为去年经济显着转弱并出现负增长而下跌。至於子因素方面，香港在「商业法规」继续排名全球第一。  

 

港府发言人表示，报告肯定香港继续是全球最具竞争力的经济体之一，但疫情严重影响香港经济表现，令整体竞争力排名下跌，随着香港复常，恢复与中国和世界各地的全面畅顺连接，相信今年香港经济会有显着改善。 发言人又说，会警惕经济体之间的竞争愈趋激烈，并进一步提升香港的竞争力，但相信随着环球经济重心持续东移，背靠中国的香港将继续从中获益。

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