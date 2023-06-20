乌克兰 从战场看反攻

俄罗斯侵乌战争

乌克兰宣布发起大反攻时日已超过一周，乌方公布了初步的进展，以及相对有限的战果。从进展速度来看，面对俄罗斯数月来为应对乌方反击而大大强化的防御工事，大反攻无疑将会持续下去。

2023年6月20日，在乌克兰顿涅茨克地区，第30旅的一门乌克兰自行火炮向俄罗斯阵地开火。

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根据法新社报道，乌克兰方面仍在故意模糊正在进行的行动，这是乌方一贯的战略。基辅方面表示，乌军大部队尚未投入，英国国防部每日简报，以及美国的战略研究所也都证实了这一点。

分析人士认为，可以这样说，乌克兰反击战仍处于初期阶段。但毫无疑问的是，乌克兰向占领区推进100多平方公里，解放了八个俄罗斯占领的村镇。

涉及到战损，根据英国情报机构的报告，“双方都遭受了沉重的损失”，而“俄军有时采取的防御行动相对有效。”

从顿巴斯到乌克兰南方，一些法新社战地记者设法来到乌克兰战场前沿阵地，他们就近观察了乌克兰军队目前的蓬勃前进的态势，以及由此造成的人员和物质的损失。

夺取的城镇

乌克兰大反攻从开始到现在一直集中在三个主轴上：巴赫穆特、奥里希夫（Orikhiv）地区（南部）和武格莱达（Vougledar）地区（东南部），基辅公开宣布的从俄罗斯军队手中夺回的八个村镇中的大部分都集中在这里。

在战场上，记者得以与第68战斗旅的士兵交谈，这是一支装备有美国MRAP装甲车的步兵部队。根据他们的说法，在距离顿涅茨克西南50公里以远的布拉霍达特内（Blahodatne） ，他们遭遇了俄军顽强抵抗，在夺回这一村镇数日后，还有一些俄罗斯士兵的遗体陈列在那里。

一位自称维尼的军人护士说，“我们用了两天多时间清理战场，战士们最后打败了俄国兵，但很不容易。”

第68旅代号 “莱蒙托夫”的副指挥官表示，现在他的旅对下一阶段的军事行动很有信心，他们准备夺回顿巴斯地区的主要城市顿涅茨克，该城市自2014年以来一直在莫斯科的部队手中。

也有失败

乌克兰大反攻过程并非节节胜利。

6月8日，俄罗斯军队宣称在扎波罗热地区的奥里希夫前线打败了乌克兰一个装甲部队的进攻。

社交网络公布的俄罗斯无人机拍摄的图像显示，一些德国制豹二坦克，美国布拉德利步兵战车遭受重创。几天后，俄罗斯总统普京甚至夸耀地说，乌克兰遭受了“灾难般的损失”。

第47旅机械化部队一名战士对记者证实，在他的部队，六辆布拉德利战车7以及另外三辆装甲车受损。

一名乌克兰军官对法新社表示，比起最初的担心，人员损失要少得多。他说，西方战车的装甲一定程度上有效地保护了坦克兵。正如一些军事观察人士所指出的，受过北约培训的乌军，战术活跃，及时有效地掩护了被击中的装甲车战士撤退。

巴赫穆特 仍然是巴赫穆特

乌军在南方战线推进的同时，围绕着巴赫穆特的战斗继续进行。今年5月份，在经过11个月的拼死争夺，死伤无数之后，俄军占领了巴赫穆特。

俄罗斯雇佣军团瓦格纳民兵自那以后从巴赫穆特四周撤出，由俄罗斯正规军替换，结果使乌克兰人有机会攻击该城侧翼。

在包括德国PzH-2000自走炮等西方重武器的强大支援下，尽管俄罗斯动用了大批自爆式无人机袭击，乌克兰人向前挺进了近千米。

根据军事专家分析，通过一次又一次的军事行动，乌克兰仍在测试前线，试图找出俄罗斯防御中的任何薄弱点。

因此，乌军对其他地方的进一步攻击是完全可能的。比如对卢甘斯克地区发动进攻，乌克兰军方称，俄罗斯正在为此做准备。

一位胡须灰白因而被战士们戏称“将军”的47岁老战士说，“俄罗斯士兵正在挖更深的战壕。”

军官们告诉法新社，俄罗斯的大炮变得不那么活跃了，在他们看来，这是一个迹象，表明俄罗斯军队正在节省弹药，以便能够应对任何攻击。

一名在该地区行动的乌克兰指挥官 “Tooth ”怀疑，莫斯科的一些部队可能已被重新部署在俄罗斯境内，以备击退亲乌的俄罗斯自由军团的攻击。不过，观察人士认为，这些行动是基辅拉长对方战线战术的一部分。

一小步一小步前进

乌克兰国防部副部长汉娜.马里亚尔周二这样表述了乌军的进展：“我们正在逐步推进，一小步一小步地前进，但信心十足。我们甚至可以用一个寓言来形容，我们正在'啃掉敌人的每一米土地'。在南部，在乌克兰士兵正在推进而敌人处于防守状态的地区有激烈战斗。同时，我们也有一些地区恰恰相反，敌人在前进，我们在防守。比如在库比扬斯克和莱曼”。

她同时表示，“在南部，攻势正在几个方向上继续进行"。她说："一切都在按照军方制定的计划进行"，"在我们部队移动的所有地区都有明确的进展。但不可轻敌，敌人并没有放弃它所占领的阵地。 ”

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