德中政府磋商会议：德中希望扩大双边关系

李强出访欧洲

据德国电视一台和德国广播电台报道，德国和中国希望扩大双边关系。德中政府于周二在柏林举行了政府磋商会议。德中两国希望扩大双边关系。德国总理朔尔茨表示，全球性挑战只能共同应对。

2023年6月20日，德国总理朔尔茨和中国总理李强在德国柏林的德中政府磋商期间举行新闻发布会。

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朔尔茨说，今天仍然能够感受到新冠大流行的后果，尤其是在经济领域，其后果仍然特别严峻。作为二氧化碳排放大国，德国和中国在应对气候变化方面也肩负着特殊责任，因此双方同意定期就气候政策问题进行交流。

德国和中国希望建立一个共同的气候和转型对话。周二下午，作为德中政府磋商的一部分，双方在柏林签署了一份相关意向声明。

朔尔茨再次呼吁中国政府在乌克兰战争中利用其对俄罗斯的影响力。

中国总理李强表示，世界形势错综复杂，但中国会继续努力恢复世界和平。李强还说，战争阻碍了全球发展。李强还表示，中国视德国为“关键国家”，中国愿“将德中关系提升到新的水平”。

除了朔尔茨和李强外，还有十名中国和九名德国部长参加了政府磋商会议。外交部和国防部没有派代表出席。

德国该如何与北京打交道的辩论，使这次访问蒙上了阴影。德国联邦议院德中议会小组副主席，自民党政治家詹森批评说，政府内阁不能被滥用为北京的宣传背景。基民盟籍外事政治家罗特根向N-TV电视台表示，德国政府没有中国战略是个严重缺陷。

但社民党议会党团领袖穆策里希驳斥了这一指控。他向德国广播电台表示，德国政府认为，口头对抗不是可行的方法，而是有必要进行协商。他认为，政府磋商的类型和范围是合适的。如果相互尊重，分歧是可以谈论的。口头对抗不会带你前行。

德国与中国于2011年在柏林首次开启了政府磋商会议机制。本届会议为第七届德中政府磋商会议。中国代表团将在德国停留到周三。周二晚上，李强前往慕尼黑，会晤巴州州长索德尔和企业代表。

据《世界报》报道，德国最大在野党基民盟领袖梅尔茨批评现任政府没有统一的中国战略，因为政府内部存在分歧。但这是德国承受不了的状况。为了维护德国的利益，德国需要一个统一的对华战略。

N-TV电视台对会议的印象是：德中关系近年来严重恶化。但现在举行了平起平坐的德中政府磋商会议，结果是，舒尔茨和李强均对磋商会议很满意。

德国电视一台的印象是：双方均突出了对话意愿。

德国《世界报》突出了朔尔茨总理说的一句话：“我们没有在经济上和中国脱钩的兴趣。”朔尔茨在会议后和李强的共同记者会上表示，德国愿和中国继续密切合作。完全脱钩不会出现。另外，朔尔茨重视的是，中国不向俄罗斯提供武器。

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