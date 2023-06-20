拜登之子就税务欺诈和非法拥枪认罪

美国第一家庭

一直被共和党当作靶子瞄准的美国总统拜登的小儿子亨特，承认在两起涉及逃税和非法持有枪支的刑事案件中有罪，并与司法部达成认罪协议。他不太可能面临牢狱之灾。拜登发表声明支持儿子重建自己的人生。

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根据法新社报道，亨特.拜登的律师周二发表声明说，此项认罪协议“终结了”对亨特的诉讼，“亨特希望为他在生活中与煎熬他的毒瘾作斗争时犯下的错误负责”。

美国白宫对此发表声明说，“总统和第一夫人爱他们的儿子，支持他继续重建他的生活。我们不会有其他的评论"。

共和党反对派则揭露司法部一边拼命攻击特朗普，日前因其处理机密文件不当而被起诉，同时不惜一切代价设法避免现任总统的儿子被判处监禁。

根据特拉华州负责此案的检察官大卫.韦斯，现年53岁的亨特.拜登对一项涉及联邦所得税欺诈罪名表示认罪。

根据同一消息来源称，亨特还将在一起涉及违反枪支立法的案件中与检方达成协议，这相当于承认了罪行。亨特被指控在2018年非法获得枪支，同时沉迷于毒品。

根据法新社报道，这一认罪协议尚需获得联邦法官同意，亨特不太可能面临牢狱之灾。

陷入一系列法律官司的美国前总统特朗普在他的 "真相社交 "网络上作出反应说，亨特.拜登只受到了相当于平庸的 "违反公路法规的罚款"的处罚，他指控美国的法律制度“已经崩溃”。

众议院共和党议长麦卡锡则谴责总统儿子得到了 "优惠待遇"。

亨特.拜登在一本2021年春季出版的书中不加掩饰地讲述了他的毒瘾，特别是沉迷于可卡因。

在这本书中，他讲述了他遭遇的人生第一个悲剧，他的母亲和妹妹在1972年的一场车祸中死亡。

他和他的哥哥在这次事故中受了重伤，事故发生在父亲拜登刚刚当选特拉华州参议员之后。拜登后来与吉尔.拜登再婚，与她一起抚养两个儿子，并育有一女。亨特.拜登的哥哥于2015年死于脑癌。

从律师和商人转为艺术家的亨特.拜登在书中保证，他现在已经杜绝了酒精和毒品。

作为2024年大选的候选人，美国总统拜登一直公开支持自己的小儿子，他在2020年总统选举前与特朗普的激烈辩论中表示为自己的儿子感到 "骄傲"。他说，“我的儿子，像许多人一样，有一个毒品问题。他处理了这个问题，并为之努力，我为我的儿子感到骄傲”、

周二宣布的司法结果不太可能改变共和党反对派对亨特-拜登作为商人的过去==的攻击。 保守党议员指责亨特.拜登在拜登担任奥巴马的副总统（2009-2017）期间，利用其父亲的人脉和名字，在乌克兰和中国进行了可疑的交易。 他们特别把攻击的重点放在亨特.拜登在乌克兰天然气集团Burisma的董事会中担任的一个高薪职位上。

总统的儿子一直否认做过任何违法甚至不道德的事情，但在他的书中承认，如果时间可以倒流，他不会接受这个职位。

拜登也拒绝了这些涉及亨特腐败的指责。他在去年5月接受MSNBC采访时说：“我儿子没有做错什么”，“我信任他”。

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