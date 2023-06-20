欧盟提出500亿欧元援乌计划 丹麦向乌克兰提供一揽子军事援助

欧盟/乌克兰/援助/挪威

乌克兰进行前线反攻之际，欧洲各国加紧在经济及军事上向乌克兰提供援助。欧盟委员会周二(6月20日）向成员国提议批准500亿欧元未来4年内援助乌克兰计划，用于乌克兰重建及政府紧急支出。丹麦宣布向乌克兰提供一揽子军事援助；挪威将拨款2300万美元用于乌克兰的核安全及安保。

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法新社消息，欧盟委员会主席冯德莱恩周二在新闻发布会上表示，这笔财政储备包括330亿欧元的贷款和170亿欧元的赠款。这笔财政储备，将允许我们依据实地情况发展调整我们的财务援助。

冯德莱恩表示：自从俄罗斯去年2月对乌克兰发动全面侵略以来，欧盟已经承诺300亿欧元预算支援乌克兰。

欧盟支援乌克兰的经费，预料会视乌克兰强化司法与打击贪腐的改革表现而定。向乌克兰支付的资金与改革成就挂钩，特别是在打击腐败方面，旨在推动乌克兰在加入欧盟的道路上向前迈进。

这笔扩大预算需得到欧盟全部27个成员国批准。而让成员国投入更多资金，将面临一些因疫情和俄乌战争后果陷入困难国家的阻力。

有关的提案是在伦敦召开的乌克兰重建国际会议前夕提出的。欧盟委员会希望避免为仍处于战争状态的乌克兰制定负担沉重的重建支持工具，因此将通过捐赠、优惠贷款和担保的形式提供援助。世界银行在3月份估计乌克兰未来重建的成本超过3800亿欧元。

欧洲领导人峰会将于6月29日至30日在布鲁塞尔举行，届时将讨论这项援助乌克兰计划。

另外，丹麦国防部已同意通过宣布另一项价值32亿美元的一揽子援助计划，增加对乌克兰的军事支持。

丹麦国防部周二在一份声明中指出，“具体来说，军事支持将继续以武器、其他军事装备、应急装备和训练工作等方式进行。”

与此同时，挪威外交部表示，将拨款2300万美元用于乌克兰的核安全及安保。

挪威外交部在一份声明中表示，“乌克兰的核事故不仅会对乌克兰本身产生影响，而且会超越该国边界。”

声明称，“挪威正在尽自己的一份力量来加强其核安全和安保。我们将支持旨在使乌克兰当局能够恢复直接受敌对行动影响的设施和地点的安全运营的努力。修复切尔诺贝利设施的基础设施并恢复监管控制，将是几项关键的优先事项。”

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