泰坦尼克号残骸观光潜水器失联：法国派遣配备水下机器人船只协助搜救

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美国和加拿大当局周二(6月20日）继续搜索在大西洋失踪的观光潜水器，美国海岸警卫队表示，失踪潜水器上的氧气最多可用约40个小时。法国周二表示，已向当地派遣一艘配备水下机器人的船只协助搜救。

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一艘载有5人的潜水器在“泰坦尼克号”沉船区域失踪。美国海岸警卫队19日证实了这一消息，并表示正在进行搜救工作。

该观光潜水器名为“泰坦”，在18日早晨下潜1小时45分钟后失联。通常情况下，需要两个半小时才能到达“泰坦尼克”号所在的海底区域。

美国海岸警卫队表示，潜水器内有一名驾驶员和四名付费乘客。潜水器内成员将轮流操作设备并执行其他任务。

美国海岸防卫队20日估计，潜艇上约有大约40小时剩余氧气及维持生命所需物品，即22日上午左右将是"死线"。当局指救援人员彻夜搜索，已将搜索范围扩大到更深水域，不过，多名专家认为不论在搜寻或救援上都面临着重大挑战。

法新社报道，法国负责海洋事务的国务秘书贝尔维尔 (Hervé Berville ）周二宣布，法国海洋开发研究院(Ifremer ）已派遣一艘配备水下机器人的船只前往北大西洋事发地点协助搜救。

贝尔维尔表示，执行任务的"亚特兰大号"搜救船(Atalante）应在当地时间周三晚上8点左右抵达，随后，法国救援人员将名为"维克多6000"(Victor 6000）的机器人投入深度接近4,000米的深海区域。

"维克多 6000"是法国海洋开发研究院的远程操作机器人，被誉为潜艇修复旗舰机器人，它可以在深达 6,000 米的深海海底作业，并配备一整套观察设备以及沉积物或动物体的采样处理装置。

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