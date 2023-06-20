联合国人权高专办望在中印两国设办事处

联合国/中国/人权

联合国人权事务高级专员办事处意图扩大工作及其影响力，首次寻求在世上人口最多的中国和印度开设办事处，并在日内瓦召开的第53届联合国人权理事会致开幕辞时寻求与会国支持。

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根据路透社资料，联合国人权高专办在全球95个国家设有办事处，使高专办可以更有效地点出当地涉嫌滥权人士并作出改善，但人权备受关注的中国和印度均未有办事处。

中国和印度未对此作出回应，但从人权高级事务专员访华亦诸多困难看来，要求中国设办事处有一定难度。根据公开资料，前任人权专员巴切莱特去年访华须几经波折才能成行，而其访华之行的报告发表亦被迫押後，最後是在巴切莱特去年8月底离任前一刻才得以公开。

现任联合国人权事务高级专员杜克(Volker Turk音译)周一在联合国人权理事会发表开幕辞时，敦促展开更多合作，特别提到叙利亚丶伊朗及厄立特里亞要做更多工作，而人权高专办的参与规模亦须扩大，认为目下是《世界人权宣言》诞生75周年，世界正处於关键的转折点，相信在中国及印度首设办事处相当重要。

杜克又指出，虽然人权是联合国工作的四大支柱，与和平安全丶法治及发展并列，但人权高专办的预算只占联合国总预算的4%，希望能将预算增加一倍，以加强在全球监察人权。

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