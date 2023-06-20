视频 黎智英热爱自由

中国/香港

香港国安法实施将满3年，6月20日晚在巴黎的Bar 61 放映《香港人》一片，以黎智英为主线回顾香港的变化，讲述他热爱自由，想保护自己的家园。请看法广专访黎崇恩。

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《香港人》一片我父亲黎智英（Jimmy Lai）的故事，他如何在12岁当工人，随后创办了传媒。

黎智英的故事现在继续，现年75岁的黎智英被关在香港的监狱。

黎崇恩表示，自由如此重要影响了一位没有上学的孩子，自由需要保护，父亲黎智英为了捍卫自由，他给予了全部包括他的职业他的企业，甚至他自己的自由。

黎崇恩希望通过我父亲的故事让大家知道自由非常重要需要捍卫，如果不保护，暴君就会把自由夺走。

黎崇恩希望能够启发并帮助大家找到出路。

欧洲议会周四（6月15日）通过了一项决议，呼吁立即释放《苹果日报》创始人黎智英，并废除香港的国家安全法；该法被用来针对民主活动人士和包括黎智英等批评中国政府的人士。

黎智英在1995年创办了《苹果日报》，随后创建壹传媒。

记者无疆界组织指出自从2020年香港国家安全法生效以来，香港新闻自由和其它基本权利迅速恶化。

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