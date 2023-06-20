马克龙与梅洛尼会谈 重申支持乌克兰 在移民问题上共同努力

法国/意大利/移民

法国总统马克龙周二(6月20日）在巴黎与意大利总理梅洛尼举行会谈，马克龙强调法国与意大利"特殊关系"，双方并一致表示在移民问题上"共同努力"。两国领导人并重申对乌克兰的支持，马克龙周一宣布，向乌克兰提供法意联合制造的SAMP/T远程防空系统。

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法新社消息，这是梅洛尼就任总理以来首次访问法国。马克龙在会晤后举行的联合新闻发布会上特别强调了法国与意大利之间保持的"独特的关系"。马克龙表示，"对我来说这种友谊无比重要，即使存在分歧或争议，但总在彼此相互尊重的范围内。"马克龙表示希望在法、意之间进行坦诚的、严谨的对话。

梅洛尼也表示，意大利与法国是两个相互依存的国家，都是在欧洲起着重要作用的国家，两国有共同的利益，在当今世界更需紧密合作。

法意在梅洛尼就任总理后因移民问题产生分歧。去年11月，意大利拒绝接受一艘载有230名移民的船只，迫使其在法国停靠，更加剧双方紧张。

马克龙与梅洛尼周二会谈，双方一致表示在移民问题上"共同努力"。马克龙表示希望双方就移民问题进行协调；梅洛尼称，意大利与法国继续开展双边和多边合作至关重要”。

法新社称，马克龙与梅洛尼周二并重申对乌克兰的支持。此前，马克龙周一宣布，向乌克兰提供法国与意大利联合制造的SAMP/T远程防空系统。

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