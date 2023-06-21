中国总理新闻发布会不要记者提问 德国今天说遗憾

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德国21日称对北京不允许记者在德国总理朔尔茨和中国总理李强的记者新闻发布会上提问表示遗憾。

2023年6月20日，德国总理朔尔茨和中国总理李强在德国柏林的德中政府磋商期间举行新闻发布会。

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就中国在新闻发布会上拒绝记者提问， 德国政府发言人Steffen Hebestreit今天公告说，“我对此深感遗憾。”

这位发言人Steffen Hebestreit在柏林举行的德国政府例行新闻发布会上宣称，"我对这一点深感遗憾，我不希望这样做"。

在德国总理府为3月份被任命的中国总理李强首次正式出国访问而组织的这次新闻发布会的第二天，德国政治记者就这一问题详细询问了德国政府发言人希贝斯特雷特，他本人在加入德国总理的团队之前是一名记者。

德国政府发言人解释说："中方明确表示不准备回答任何问题，并提出如果是这样，中国总理宁愿不与媒体见面"。

据德国政府发言人称："另一个选择是，要么德国总理单独出现在媒体面前，要么不对媒体发表任何声明，我们认为这都不是一个好的解决方案"。

据法新社说，几家德国媒体周二谴责了中国的决定，包括公共广播公司ZDF的政治记者，他将这个决定批评为 "敲诈"。

在与李强的联合新闻发布会开始时，朔尔茨强调，新闻业需要 "行动自由和开放"。朔尔兹说："作为德国政府，我们坚持要求消除障碍"，并呼吁给予驻中国的德国记者更多机会。

据法新社说，去年11月初，德国总理朔尔茨访问北京时，也不允许记者提问。

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