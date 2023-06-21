发展中国家新兴能源：中国投资居多仍不够

中国/气候/新兴能源

根据国际能源署（IEA）和国际金融公司（IFC）的一份联合报告，中国现在占了新兴和发展中经济体中清洁能源投资的大部分。中国新兴能源投资额为5100亿美元，远远超过非洲的320亿美元。

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该报告由位于巴黎的IEA（经合组织的一个分支）和属于世界银行的分支组织IFC编写，是在本周四和周五在巴黎举行的新金融协定峰会的前夕发布的。该报告的结论称："新兴和发展中经济体每年在清洁能源方面的投资约为7700亿美元，但其中大部分是在少数几个大型经济体。中国在这方面处于领先地位，占总数的三分之二，投资额为5100亿美元，远远超过非洲的320亿美元。如果包括印度和巴西在内，超过四分之三的新兴能源投资统计在这三个主要发展中经济体手中。

据专家表示，作为这种主导地位的一个例证，中国在2022年之前已经安装了100吉瓦的新光伏发电能力，在短短一年内积累了10倍于整个非洲正在运行的11吉瓦的太阳能能力。

根据该报告，今天，世界上有7.75亿人没有用上电，他们生活在新兴和发展中经济体。为了满足不断增长的能源需求，同时将全球变暖控制在与工业化前的世界相比+1.5℃，新兴和发展中经济体对清洁能源的公共和私人投资将需要增加两倍以上，在2030年代初和2050年之前应达到每年22000亿至28000亿美元。

该报告称，如果不包括中国，增幅要求更大，每年的投资将增加7倍，达到14000亿至19000亿美元。

该报告还呼吁中国应迅速增加私人投资。据法新社称，专家认为，无论是低碳电力、基础设施、低排放燃料还是能源效率，都有迫切的需求。因为投资需求远远超出了单靠公共资金的能力，这使得新兴和发展中经济体的清洁能源项目迫切需要迅速增加更大的私人资金。

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