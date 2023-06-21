台北称中国航母穿越台湾海峡

台湾海峡

台湾国防部长表示，包括山东号舰母在内的多艘中国军舰周三穿越了敏感的台湾海峡。

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在周三（6月21日）发表一份声明中，台湾国防部表示：中国航母山东号“通过台湾海峡西部向南航行”。并已派遣“适当力量”监视中国的活动。

法新社指出，自 1949 年中国内战结束以来，中国一直将台湾视为一个尚未成功和中国其他领土统一的省份。 自习近平上台后，北京和台北之间的关系处于最低谷，且近年来关系进一步恶化，中国大陆加强了对台湾周围海域的军事入侵。

虽然中国军舰在台湾海峡的存在一直受到监控，且台北几乎每天都会发布公告，但中国航母山东号出现在台湾海峡却是不同寻常的。

台湾当局上次报告中国航母出现在台湾海峡还是上个月。今年四月，北京在台湾周边进行最近一次重大军事演习时，山东号航母也曾被部署在相关海域。

一年前的 2022 年 3 月，就在习近平与美国总统拜登通电话之前，山东号也曾出现在台湾海峡。

山东号航母是中国两艘航母之一，也是唯一一艘完全在中国国内建造的航母。它在2019年12月开始正式服役。

周三，路透社在对此事的报道中也指出，中国从未放弃使用武力将台湾置于自己的控制之下，并在这个民主治理的岛屿附近加强了军事活动，迫使台湾接受中国的主权。台湾强烈反对北京的主权主张，并誓言如果受到攻击，将保卫自己。

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