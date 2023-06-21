在华欧企信心跌至史上最低

周三(6月21日)中国欧盟商会(EU Chamber of Commerce in China)发布今年在华商业信心调查报告显示，欧企对中国营商环境和经济前景的信心跌至史上最低，高达37%的受访欧企已经或打算将其亚洲总部移出中国。

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中国欧盟商会的2023年商业信心调查于今年2-3月间的5个星期内进行，总计收到570位欧商会员公司高阶主管的回复，占总会员数的46%。而这些欧企主管中，八成的人在中国已生活超过10年，对中国有一定的熟悉度。

调查显示：高达64%的受访欧企表示，中国去年的营商环境非常艰困，占比创自2004年有记录以来的最高。虽然41%的受访欧企去年仍有营收成长，但比2021年整整下跌25个百分点。另有三成的欧企则表示，受到疫情封控的影响，去年营收惨跌，和2021年只有一成欧企营收下跌相比，也是历年来新高。

对于中国的经济前景，仍有55%的受访欧企持乐观看法，但占比已跌至三年来的新低，有9%的欧企持悲观看法，与去年的调查持平。

在中国经济前景不明的前提下，11%的受访欧企说，已取消对华投资；另有约两成欧企考虑：将对华投资移往其他国家或者今年将暂缓任何对华投资的决策。

另外，调查显示，仍将中国视为全球目前或未来前三大投资地的欧企分别达59%和55%，比例虽不低，但已比前一年分别下滑了7个和13个百分点。

中国欧盟商会会长彦辞(Jens Eskelund)在6月21日的商情调查发布会上说:“对多数(欧商)公司而言，中国已跌出欧商投资的前三大投资目的地。再看看近期的发展，情势更糟，因为53%的受访欧企告诉我们，他们今年不打算增加（在华）投资。10%的受访欧企表示，公司已经或打算将亚洲总部移出中国，其中43%的欧企将亚洲总部移往新加坡，17%选择在马来西亚设亚洲总部，只有9%的欧企只是将亚洲总部迁往另一个中国城市香港。在华欧盟商会说，此趋势恐将持续，因为有高达37%的受访欧企表示，公司计划未来将亚洲总部移出中国。

在华欧洲商会会长彦辞呼吁中国政府正视欧企不再热衷投资中国的负面发展。彦辞表示：“37%的(欧商)公司打算将设于中国的亚洲总部迁往其他亚洲城市，这对(中国)政府是个警讯，须努力挽留外商或者(和外商)进行治理对话，看看如何能让中国仍是具吸引力的外企总部据点。”

除了对华商业信心走低，调查显示，欧企虽无脱钩中国市场的意愿，但在去风险的考虑下，75%的受访欧企在过去两年中积极强化供应链的弹性，其中，12%的欧企表示，公司已经把相关的产业线投资移出中国，即将外销全球市场的生产线渐渐移往南亚或东南亚等国家。以使得中国境内外的供应链可以互相脱钩，以免受地缘政治或类似疫情的天灾所影响。

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