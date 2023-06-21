拜登直说习近平是独裁

美国/拜登/中国

美国总统拜登在加州筹款之行的第二天结束时，与他的支持者们一起度过了一个晚会。当拜登在朋友中间时，他显示让自己无拘无束地说话。是在此时，拜登批评中国国家主席习近平是独裁者。但拜登说，即使是独裁者，习近平也不知道中国有一个携带间谍装置的气球飘在美国天上，因此尴尬与生气。

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据本台报道，美国总统拜登在捐助者招待会上将习近平描述为 "独裁者"。拜登的此一讲话，不是很有外交色彩。而且拜登是在美国国务卿布林肯刚刚结束对中国的访问，该访问还被誉为成功。

正在竞选连任的拜登在寻找资金。他在加利福尼亚州与民主党捐赠者举行的招待会上发表了讲话。就在他鼓动听众拿出支票簿的演讲中，拜登解释说，当他去年2月下达击落中国间谍气球的命令时，真正激怒习近平的是他不知道携带情报收集设备的气球在那里。"当独裁者不知道发生了什么时，他们会非常尴尬，"拜登说，"当气球被击落时，习近平发现自己非常尴尬，他甚至否认气球存在。"

对于中国政府是否民主，每个人都会有自己的看法。但这些声明是在美国国务卿布林肯访问北京，试图恢复美中交流的两天后发表的，而美中交流正是被这一事件严重破坏的。

拜登点评布林肯的这次访问，说布林肯在中国工作作的很好。但是，他继续说，缓解这两个大国之间非常紧张的关系 "需要时间"。拜登说，"顺便说一句，我向各位保证，不要担心中国（......），中国正处于真正的经济困境中"。

这不是拜登第一次在筹款招待会上发表重要讲话，这些小规模的活动不允许使用照相机、麦克风和静止摄像机，不过，在场的记者都可以聆听总统的介绍性讲话，并将他的讲话转录下来。

如果说布林肯的北京之行寻求让与中国的关系重回正轨，那么这些活动是否能达到预期效果还不确定。也不确定拜登总统的讲话反而会导致与中国关系停留在僵局里。

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