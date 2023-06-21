拜登称习近平独裁 中国批荒谬

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就在华盛顿和北京的关系似乎正在缓和之际，中国周三抨击了美国总统拜登关于其中国领导人习近平属于 "独裁者 "类别的荒谬言论。

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美国总统拜登在谈到最近美国摧毁一个中国气球的事件时说：“当我下令击落那个装满间谍设备的气球时，中国国家主席习近平之所以如此生气，是因为他不知道该气球飘在那里。”

美国总统拜登是在加利福尼亚州与民主党捐助者举行的招待会上作如上发言的，当时有记者在场。

拜登接着说："当气球被击落时，习近平非常尴尬，他甚至否认气球在那里。对于独裁者来说，当他们不知道发生了什么时，是非常尴尬的。

据法新社今天报道称，当被问及此事时，中国外交发言人毛宁将此言论描述为 "挑衅"。毛宁称，"美方的这一言论确实很荒谬，非常不负责任，不反映现实，违背外交惯例，严重损害了中国的政治尊严"。她告诉媒体，"这是公开的政治挑衅"。

拜登的这些讲话是在美国国务卿布林肯周一完成对北京为期两天的访问后作出的，这是近五年来美国外交主管的首次访问中国。布林肯与习近平的会晤被两国誉为在几个月的紧张局势后取得了成功，尽管中国与美国仍然持续存在着深刻的分歧。

关于中国国家主席的话题，拜登说："我们正处于他想重新建立关系的形式下"。

这位美国总统认为布林肯在中国做了 "很好的工作"，但拜登解释说，缓解这两个大国之间非常紧张的关系 "需要时间"。据拜登称，"顺便说一句，我向你们保证，不要担心中国（......），中国有真正的经济问题"。

这位80岁的民主党人正在为连任竞选。

据法新社，莫斯科方面嘲笑美国外交政策中的 "矛盾"。克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitri Peskov）周三指出，"连日来，我们看到了布林肯在北京发表的（......）和解性声明的报道。因此，拜登随后的习近平独裁的批评是完全不可理解的"。

据该报道，中国和美国之间的全面竞争随着2月份的气球事件变成了一场公开的外交危机。

美国总统拜登昨天晚上还提到了与中国的另一个摩擦点：在5月份的峰会上，澳大利亚、印度、日本和美国的领导人对北京的亚太政策进行批评，他们认为这是局势不稳定的根源。

据拜登说，这四个国家 "在南中国海和印度洋携手合作"，据他说，“四国之间的这种团结表现是让中国国家主席习近平真正感到不安的原因。”

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