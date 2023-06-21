涉中共“跨国镇压”的猎狐行动 纽约退休警察与2中国人定罪

中国猎狐行动

美国纽约退休警察麦克马洪（Michael McMahon）和2名中国人因参与强行将美国居民遣返中国的「猎狐行动」（Operation Fox Hunt）计划，美国法庭周二将3人定罪。陪审团判麦克马洪跟踪及非法充当中国特工罪成，但合谋充当外国代理人的罪名不成立。同案亦有另2名中国公民获罪，3人面臨的最高刑期从10年至25年不等。

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这次审判展现了美国对华盛顿所说的北京“跨国镇压”行动的反击。据法新社援引纽约东区检察官在声明中说，55岁的退休纽约警察麦克马洪、66岁的朱勇（Yong Zhu, 译音）、27岁的郑从英（Zheng Congying, 译音），他们3人被指控参与了针对住在新泽西州的前中国官员徐进（Xu Jin，音译）的恐吓行动。在经过3星期审判后，被联邦陪审团判定有罪。

检方称，朱、郑和麦克马洪参与了长达数年的多管齐下的努力，以促使徐进返回中国。中国无法正式强迫他回去，因为中国与美国没有引渡条约。

朱勇被裁定犯有充当非法外国代理人、跟踪、跨州跟踪串谋和串谋充当非法外国代理人等罪名。郑从英被裁定犯有跟踪罪和串谋跟踪罪，但其它的罪名被判不成立。

除了串谋充当外国代理人一项罪名被判不成立外，退休后转为私家侦探的马克马洪被指控的其它罪名都被判决成立。

麦克马洪面临最高20年徒刑，朱勇25年，郑从英10年。

另据美联社报道，麦克马洪说，他“被有罪判决摧垮了”，坚称他所做的一切都是他作为私家侦探的正常工作。

美国政府近年来对居住在美国的中国人士遭跟监和骚扰进行调查，迄今已起诉数名中国人。在布鲁克林联邦法院进行的庭审是第一起同类案件审判。

中国约在十年前启动“猎狐行动”，北京为这项行动辩护，称这是反贪腐运动的一部份，并表示中国执法机构在国外遵循国际法。

但美国当局认为，这些行动有时构成“跨国镇压”，在这些行动中，中国政府派遣代理人骚扰、威胁和压制居住在国外的批评者。

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