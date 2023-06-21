贝莱德称投资资金从中国转向日本股

中国/日本/贝莱德

世界最大的资产管理公司贝莱德集团(Black RockInc，也称黑岩)的首席执行官(CEO) 拉里·芬克(Larry Fink)在接受日本经济新闻采访时表示,“出现资金从中国股市转向日本股市的趋势”。背景不仅是当前的经济放缓，还有对中国中长期增长放缓的担忧。

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贝莱德管理着全球投资者的约9.1万亿美元的资产。该公司拥有主权财富基金、养老基金和富裕阶层的个人等多样化的客户，提供以全球股票、国债和公司债券等进行投资的投资信托。芬克被认为是最为了解世界资金动向的人物之一。

自4月以来，由于海外投资者的净买入趋势持续，日本股市处于约33年来的高点附近。芬克表示“在(世界各地的投资者)重新评估应在中国进行多大程度的投资的背景下，正试图将资金转向日本股市”。被列为资金转移的原因的除了地缘政治风险之外，还包括中长期的中国经济增长放缓。

据芬克指出，由于投资者重估对中国投资，日本股市有可能成为“赢家”。另一方面，对前景并不乐观，表示“现在说股市反弹有多大确定性还为时过早”。贝莱德对日本股市的投资评级为“低配(under weight、较少的资金配置)”。

据稍早消息称，巴菲特又增持日本商社股票了。

6月19日，著名投资家沃伦·巴菲特领导的美国投资公司伯克希尔·哈撒韦（Berkshire Hathaway）宣布增持了三菱商事、三井物产及伊藤忠商事等日本5大商社的股票。其中，对4家商社的持股比例超过了8％。巴菲特4月表明了增持商社股票的意向，带来了日本股的上涨。随着这次宣布增持，投资者对股价持续走高的期待越来越强烈。

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