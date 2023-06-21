路透：台湾对中国资助干预大选保持警惕

台湾/中国/选举

根据路透社查阅的三份台湾当局内部安全报告，显示台湾政府警惕中国将通过通讯应用程序或团体旅游等非法资助亲北京的候选人，试图干预明年 1 月份的重要选举。

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台湾对中国资助干预选举保持警惕。蔡英文总统的政府多次警告中国试图影响台湾的舆论。尽管包括台湾国安会主席在内的台湾高级官员今年曾警告称，中国可能会试图通过虚假信息等影响力运动来影响总统和立法选举。但对之前有报道过的关于中国可能使用资金干预选举的细节，当局称尚未得到证实。

据一位直接了解此事的台湾安全官员表示，“他们希望通过深入基层来影响台湾民众，他们希望影响没有特定政治派别的摇摆选民，鼓动他们投票给任何被说成是会给他们带来好处的人。”

路透社看到的一份机密报告显示，在台湾可能的被影响的党派名单上，政府重点小心关注的是立场支持北京对台湾主权主张的小型政党、地方议员以及与中国进行交流活动的寺庙。

另一份内部报告称，北京还可以在投票前为数百名参与竞选活动的台湾人提供免费前往中国大陆的机会，以“影响投票决定”，并指出当地政界人士，如区长和村长在列。

据该人士和另一位直接了解此事的台湾安全官员透露，政府今年成立了一个名为“平安”的跨部安全工作组，以调查国内外可能存在的投票干扰行为。由于此事的敏感性，两人都拒绝透露姓名。

根据台湾法律，竞选活动从包括中国在内的“外部敌对势力”收受资金是非法的。

根据路透社审阅的另一份基于台湾情报的内部报告，中国可以通过流行的中国社交网络和聊天应用程序微信汇款，该应用程序允许用户之间直接转账，并且可以在台湾使用。报告称，中国政府可以“指示候选人建立微信公众号，然后动员用户通过‘观众捐款’提供金钱支持”。微信允许个人在单笔交易中向他人转账最多 5 万元人民币（6,971 美元），每天最多转账 20 万元人民币。

路透社报道援引情报分析称，中国还可以与旅行社合作，要求团体旅游的成员携带现金进入台湾。报告称，台湾的地下钱庄系统众所周知但难以监管，可以提供外汇支持。

该机构的第三份机密报告称，“中国当局可以在经济上支持特定的台湾团体或人民，并向他们提供政治捐款或选举所需的资金。”

中国台湾事务办公室没有回应置评请求。中国拒绝与蔡英文或她领导的民进党对话，称他们为分裂分子。由于任期限制，她无法再次竞选总统。台湾陆委会对路透表示，“中国利用各种手段积极干预选举，干预或影响选举结果”，并称这些举动旨在推动中国的政治议程，其中包括与台湾“促进统一” 。

近年来，一些台湾人因在竞选活动中接受中国的非法支持而受到起诉。中国南方的一个政府单位去年为新北市一位区长候选人的竞选活动赞助了新冠病毒自测套件，该候选人本月因违反贿赂和反渗透法而被判有罪。

路透社报道称，其他可能的资金渠道包括使用中国银联网络的支付卡，该网络允许台湾人从中国的银行账户合法提取资金，以及直接转账到台湾的包括慈善基金在内的组织。

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