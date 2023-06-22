一名被指杀害以军士兵的巴勒斯坦人的住宅遭以军摧毁

巴以冲突

以色列军方今天披露： 6月22日星期四以军摧毁了一名巴勒斯坦人在约旦河西岸北部纳布卢斯的住宅，这名巴勒斯坦人被指曾在2022年10月杀害了一名以色列士兵。

在被占领的约旦河西岸杰宁的炮击中寻找掩护的巴勒斯坦人

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另据目击者披露：以军士兵周三夜间进入纳布卢斯，摧毁了这位名叫卡迈勒-朱利的巴勒斯坦人在一座公寓内的住宅，随后于黎明时分撤离。

以军在随后发布的新闻稿中证实了这次摧毁行动，同时披露：6月15日在纳布卢斯展开的另一次行动中，以军摧毁了奥萨马-塔维的住所。奥萨马-塔维被指与卡迈勒-朱利一起参与了去年10月的袭击事件，导致一名以军士兵丧生。

这两名巴勒斯坦人已受到以色列的拘押。以军在声明中表示：昨夜在巴勒斯坦自治区内展开行动期间，“暴徒向以军士兵开枪，造成一辆军车受损”。

以色列对巴勒斯坦袭击者推行极端政策，任何对以色列实施致命袭击的巴勒斯坦人的住所都会被夷为平地，或被损害至无法居住。这一政策遭到人权组织的强烈谴责。但以色列政府却坚称此一政策可以起到震慑作用。

周三晚上，被占领的约旦河西岸地区再次经历了一整天的暴力事件之后，被以军认定为“恐怖组织”成员的三名巴勒斯坦人在无人机袭击中丧生。

法新社根据以色列和巴勒斯坦官方信息来源披露的统计数据指出：自今年初以来，与巴以冲突有关的暴力事件至少造成174名巴勒斯坦人、25 名以色列人、一名乌克兰人和一名意大利人丧生。

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