中国会抗议？ 韩国表示萨德涉及韩国国家安全与主权，不能妥协

军备

韩国政府官员22日重申，萨德涉及国家安全与主权，相关问题没有妥协的余地。韩国外交部一名官员当天被记者问及中方是否会对萨德基地正常运营提出抗议时表示，萨德是一种自卫性防御手段，能保障国民不受朝鲜核导威胁，旨在维护国民生命与财产安全。韩国政府一贯坚持：萨德涉及国家安全与主权，相关问题不容妥协的立场。

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韩联社报道，这名官员还称，韩中两国一致认为需要有效管控萨德问题，以防双边关系发展受其影响，韩方据此处理相关问题。这番话指的是韩中外长曾就萨德问题达成的共识。去年8月9日，韩国外长朴振和时任中国外长王毅在青岛举行会谈，双方就萨德问题不应成为影响两国关系的绊脚石形成共识。

当天早些时候，韩国国防部发言人全河奎在记者会上就部署更多萨德反导系统的可能性，他说，韩国政府没在研究相关事宜。就部分媒体报道称“韩美计划今年下半年联合演练操作萨德”一事，他回答，目前韩美没有相关计划。

“萨德” 的全名是末端高空区域防御系统。韩国的“萨德” 基地环评工作日前结束，为基地正常运营所需做的工作进入收尾阶段。

韩国环境部21日批准国防部旗下国防设施本部于上月11日提交的萨德基地环评报告。环评结果显示，萨德雷达电磁波对人体和环境不会构成危害。

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