中国银川烧烤店煤气泄漏爆炸事故造成至少31人死亡

中国，事故

中国宁夏首府银川一家烧烤店周三（6月21日）晚间发生爆炸事故，造成至少31人死亡，7人受伤，官方报道指事故原因系液化气泄漏导致。

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法新社援引新华社报道， 爆炸发生在周三晚间8时40分左右，银川市中心一个居住区的富洋烧烤店因液化气泄漏发生爆炸，当时正值用餐高峰，由于周四开始即是连着三天的端午节假期，因此店内当时有相当多节日聚餐的顾客。

当地官方指，31人在事故中死亡，另外七人受伤正在救治，其中一人情况 "危急"。同一报道说，另有两人被严重烧伤，两人受轻伤，还有两人被玻璃碎片击中划伤。

央视报道电视画面显示，事故现场浓烟滚滚，十几名消防员在爆炸后的建筑残骸中救援幸存者，报道说，包括烧烤店店长、股东和雇员等九人已被控制，正在接受警方调查，并被冻结了资产。

爆炸发生后，中国国家主席习近平要求全力动员，"救治伤员，加强重点行业和领域的安全监督管理，切实保护人民群众生命财产安全"。

应急管理部表示，当地消防和救援部门已派出100多人和20辆车前往现场。救援行动于周四上午结束。

据中央社的报道，银川烧烤店爆炸事件相关的话题周四上了新浪微博热搜榜，除了为伤者祈福、逝者哀悼外，不少网友不满事件通报的速度，认为在事件发生后12小时，甚至救援行动都结束了，相关的新闻、照片、影片才开始发布。

法新社报道，中国此类安全事故较为频发，由于不遵守建筑标准及存在违章建筑，导致诸如火灾发生时建筑物内人员难以逃生等情况。报道例举了近年来发生的类似事故：今年6月，天津一栋居民楼发生因烟花爆竹引起的爆炸，3人死亡。去年9月长春市一家餐馆发生火灾，造成至少17人死亡。同年1月，重庆一家食堂疑似煤气泄漏引起爆炸导致十几人死亡。 2021年6月，湖北省十堰市集贸市场重大燃气爆炸事故，造成25人死亡。

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