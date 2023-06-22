华日指拜登称习近平为独裁者 危及美中关系解冻

美国/拜登/中国/独裁

中国周三猛烈抨击美国总统拜登将中国国家主席习近平称为独裁者。在美中关系似乎即将解冻之际，拜登的言论给这两位领导人之间的关系注入了新的不和谐之音。华尔街日报称危及美中关系解冻。

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拜登周二晚上在旧金山附近的一个筹款活动上看似不经意的一句话，似乎突破了美国领导人对中国领导人的称呼边界。虽然习近平未经选举上台，而且掌握着巨大的权力，可能符合教科书上对独裁者的描述，但政治分析人士说，这个词比较重，美国总统很少用它来形容他们希望与之进行外交接触的领导人。

战略与国际问题研究中心(Center for Strategic and International Studies)的中国问题专家Jude Blanchette说，拜登将习近平称为独裁者，即使是一带而过，似乎也是近几十年来在任美国总统中前所未有的。Blanchette说：“世界头号大国以贬低的方式提及他，我认为习近平会对此耿耿于怀。他希望被看作是与美国平起平坐的。”

中国外交部称拜登的言论极其荒谬和极其不负责任。白宫不予置评。

此前，美国国务卿布林肯(Antony Blinken)本周高调访华，与习近平和其他中国官员会面，这是长期寻求的重启美中高层沟通的举措之一。布林肯此行的目的之一是为拜登和习近平未来举行会谈重建条件。

单单一个词可能不足以破坏计划中接下来的接触，但可能限制拜登修复与习近平的个人关系的能力，双方都认为这种关系对稳定两国关系至关重要。

前外交官、现亚洲协会政策研究院(Asia Society Policy Institute)负责国际安全和外交事务的副总裁Daniel Russel说，像独裁者这样的标签只会强化中国有关美国有意遏制中国的观点，尽管此时正值中国似乎很希望两国关系更加稳定之际。他说：“这确实影响了双方气氛，而且不是往好的方向影响。”

据华尔街日报说，这次措辞上的小摩擦是两国政界人士之间言语上针锋相对的最新一例，证明了双方持续存在严重不信任。除了带刺的言辞之外，美国和中国还在技术贸易、两国军队的行动以及人权问题上争论不休。美国正关注美国官员所说的中国在古巴距离美国本土100英里的地方建立间谍基地的努力。

拜登在描述他认为习近平面临的挑战和挫折，包括“真正的经济困难”，以及今年在美国上空发现一个中国气球的消息让他措手不及的证据时，提到了独裁者一词。后来，这个气球已被拜登下令击毁。

根据白宫公布的一份文字记录，拜登表示：“当我下令击落那个满载两节货运车厢那么重的间谍设备的气球时，习近平很不高兴，因为当时他不知道这个气球在那里。”“不，我是认真的。对那些独裁者来说，如果他们不知道发生了什么，这是非常尴尬的。”

中国外交部发言人毛宁周三在北京举行的例行记者会上表示，美方有关言论极其荒谬。她表示：“美方严重违背外交礼仪，严重侵犯中方政治尊严，是公开的政治挑衅。”

不过，中国外交部没有在本次记者会的文字记录中提及毛宁此番言论，而且中国官媒的最初反应也很平淡，这可能是个信号，表明北京方面有意限制对拜登上述评论的关注度。

一位美国官员表示，中国官员本周在北京会见布林肯时暗示了对拜登和其他美国官员言辞的敏感。

这位美国官员称，美方强调，虽然与中国的关系正有所缓和，但不会停止公开批评北京方面，包括对人权的批评，也不会停止制裁或出口管制等措施。这位官员表示，中方对此没有作出明显反应。

布林肯周二在伦敦接受记者采访时强调了习近平和拜登彼此沟通的重要性。布林肯说：“我认为美国总统拜登和中国国家主席习近平之间的关系和沟通是最重要的。”

该报道称，包括习近平在内的中国官员此前也针对美国发表过言辞尖利的声明，但一般情况下不会涉及总统个人。习近平3月份时少有地直接点名抨击美国，当时中国官方媒体援引他的话说，“以美国为首的西方国家对我实施了全方位的遏制、围堵、打压”。

往届美国总统过去曾尖锐地抨击中国领导人，但多数情况下是在总统竞选过程中，往往也不带有个人色彩。著名的一起事件是，在江泽民执政时期，当时的美国总统候选人比尔·克林顿(Bill Clinton)提到了 “北京屠夫”(Butchers of Beijing)一词。

拜登经常从私人视角描述他与习近平之间的关系，称在习近平担任中国国家副主席以及自己担任美国副总统期间，两人曾有过互访交流。虽然拜登称这些互动让他得出习近平很有智慧的印象，但也警告说，中国式专制对美国民主构成威胁，他曾说习近平骨子里没有一点民主。而在2020年的总统大选活动中，拜登曾将习近平称为“暴徒”。

据华尔街日报称，中国在国家宪法第一条中使用了“专政”一词，用来强调人民当家作主。中国宪法这样写道，“中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家。”

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