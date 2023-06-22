拜登指习近平是独裁 新西兰总理不同意称习近平不是独裁

新西兰/中国/习近平/独裁/拜登

新西兰总理希普金斯称他不同意美国总统拜登有关中国领导人习近平是独裁者的言论。新西兰总理说，习近平不是独裁者。新西兰总理希普金斯还说：“如果中国人想改变他们的政府制度，那是他们自己的事。”

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据路透社今天报道称，新西兰总理不同意拜登观点，称习近平不是“独裁者”。新西兰总理希普金斯(Chris Hipkins)在本月底将正式访华。

新西兰总理希普金斯21日在接受新闻记者提问时说，他不同意美国总统拜登有关中国领导人习近平是独裁者的言论。希普金斯对记者说，“不，中国的政府形式是中国人民自己的事情。”

新西兰总理希普金斯将于六月底访华。希普金斯是在新西兰惠灵顿新西兰议会外接受媒体采访时做出上述表述。

当被记者问及中国人民在政府形式上是否有发言权时，新西兰总理希普金斯说：“如果他们想改变他们的政府制度，那是他们自己的事。”

希普金斯计划于6月25日至30日率领一个贸易代表团访问中国，其中包括新西兰一些最大的公司。他将会见习近平、国务院总理李强和全国人大常委会委员长赵乐际。

该报道称，周三，拜登将习近平称为“独裁者”后，中国进行了反击，称这些言论是荒谬的，是挑衅。路透社说，这是么个与中国双方试图减少摩擦后意外爆发的事件。

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