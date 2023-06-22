美国众议院通过与台湾“21世纪贸易倡议协定”

美国/台湾/中国/21世纪贸易倡议协定

美国众议院21日稍晚投票批准了一项旨在加强美国和台湾之间经济关系的21世纪贸易倡议协定。法新社说，美国国会的投票批准，引起北京不满。

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为了获得21世纪贸易倡议协定生效，现在还必须得到美国参议院的批准。

具体而言，今年6月1日签署的21世纪贸易倡议协议旨在通过协调海关管制、简化一系列标准和引入反腐败措施来发展华盛顿和台北之间的贸易。

中国外交部周四表示，该协议的批准 "严重违反了美方关于与台湾只保持非官方关系的承诺"。中国外交部在一份声明中告诉法新社，中国坚决反对与中国有外交关系的国家签署"具有主权内涵或与中国台湾地区有官方性质的"协议。

中国外交部说，美国应该停止推动该协议，立即退出该协议，并停止向台独分裂势力发出错误信号。

美国与台湾没有正式的外交关系。然而，美国通过在台协会与台湾保持非官方联系，美国在台协会是事实上的美国大使馆，并在6月早些时候与台北驻美国经济文化代表办事处签署了一项经济合作协议。

自1994年以来，美国通过贸易和投资的"框架"与台湾联系在一起，是台湾最重要的合作伙伴和武器供应商。

华盛顿和台北于2022年6月启动了双边会谈。中国谴责这是对中国的挑衅。中国认为拥有2400万人口的台湾是中国省份之一。

中国还对近年来台湾当局与美国之间的关系感到不满，美国几十年来一直为台湾提供军事支持，抵抗北京。

今年4月，中国组织了为期三天的军事演习，模拟对台湾的封锁，以回应美国众议院议长凯文-麦卡锡和台湾总统蔡英文在美国加州的会晤。

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