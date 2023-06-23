中国女性抗议歧视性的“粉红税”

各位听众，近日在中国，女性消费者集体抗议 “粉红税” ，这是影响中国女性钱包的歧视。 根据互联网用户群体的调查结果，某些针对女性客户的产品价格高于针对男性客户的产品。 因此在中国，激起愤怒并产生抵制的“粉红税”。

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根据法广驻北京记者斯特凡·拉加德 (Stéphane Lagarde)现场观察指出，粉色和更普遍的彩色产品比黑色、白色或灰色的同类产品贵，这是许多客户在中国网店购物时发现的。

29 岁的中国妇女邓女士谴责这种针对女性的产品通货膨胀。法广派驻中国记者，在广州联系了她。 这位保险公司员工兼兼职博主经常制作有关她认为存在歧视的视频：“当你购买剃须刀时，你会立即发现专为女性设计的产品（通常是彩色的）比男性产品贵三倍。 小哑铃也一样。 如果您发现它们的粉红色很可爱，您将支付至少两倍的价格！ »

这些提高所谓女性化产品价格的做法，已经让部分消费者产生了抵制情绪。 在粉红税#PinkTax 的标签下，威权抗议联盟正在形成，以发起抵制或改变消费模式的呼吁。

那么，或许有人会说，那就去购买提供给男性的产品，不就得了。

中国电脑大厂商联想产品集团的26 岁的经理王女士说：“面对粉红税，我们建议制造商在女童裤子上增加更大的口袋。” 其他地方的外套也一样。 我们女人的口袋比男人少四倍。 为了什么 ？ 很简单，因为他们要我们买包。 »

“性别歧视先于关税，”王女士说，她批评规范的颜色代码。 导致反应的意识。 在豆瓣社交网络上，一群自我命名为“叛逆消费者”只是建议不要购买价格过高的产品，或者用“男性化”的同类产品代替。

另据商业情报网引述的一项研究揭示了所谓的“粉红税”，它表明女性个人卫生产品的价格比男性同类产品贵13%，这引起了民众的愤怒，人们开始对此采取行动。该项研究报告并就粉红税指出，其本质不仅仅是一种经济现象，更多的是包含了对女性的骑歧视。在消费时把女性当成消费女王地捧上天，同时有普遍实施性别歧视向女性收取更多的粉红税。

法广派驻中国的北京记者拉加德还引述澎湃官方新闻网站咨询的一位律师表示，“粉红税”违反了《中华人民共和国价格法》第七条的规定。

这个线上的报纸指出，国外也存在这种现象。 纽约市消费者事务部几年前的一份报告显示，女装的平均价格比男装高出8%。同样是外出搭乘交通工具，晚上由于安全问题，往往导致女性需要花费更多，搭乘公共交通以外的交通工具，这也就是付粉红税的例子。

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