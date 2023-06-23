中国承诺为应对气候与减贫作更多努力

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中国总理李强周五表示，"中国为应对气候变化做出了巨大努力"，并准备不仅对气候问题，而且对消除贫困和减免贫困国家的债务做出更大承诺。法新社说，中国被指责为世界上最大的污染国之一。

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中国总理李强在巴黎新的全球金融公约巴黎峰会结束时说，中国已经加快了改善中国的能源结构和促进低碳生产和生活方式的努力。据李强指出："在过去十年中，中国经济的平均增长率为6.3%，但能源消费的增长率只有3%"。

李强说煤炭的份额已经下降。

中国总理李强说："同时，中国坚定地致力于全球合作消除贫困，因此也致力于20国集团支持的暂停偿债倡议"。

为此，中国准备"与所有利益相关者包括国际融资机构、私人贷款人和其他方面合作"。

这一承诺是在赞比亚的债权国周四宣布他们已经达成协议，对该国部分债务进行重组之际作出的。赞比亚这个拥有近2000万人口的南部非洲国家在2020年拖欠了债务。直到现在，谈判因西方国家和中国债权人之间的分歧而陷入僵局。

据李强今天说，"中国愿意与有关各方合作，确保全球金融变得公平和高效"。

法国总统府组织了这次峰会，为全面改革第二次世界大战后构建的国际金融架构奠定基础，改革的明确目标是遏制贫困和全球变暖。

据法新社，大约40位国家元首和政府首脑以及国际机构的负责人参加了高峰会议。

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