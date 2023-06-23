制裁威胁能否阻止中国入侵台湾？华日引据新研究认为说不准

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美国及其盟友在俄罗斯入侵乌克兰后对俄罗斯实施的制裁风暴引发了一个问题：类似的经济施压是否有助于阻止中国入侵台湾？根据一项新的研究，答案可能为“是”，但有很大难度。

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根据华盛顿智库大西洋理事会和荣鼎集团联合发表的研究报告，如果要用俄罗斯入侵乌克兰后对俄实施的制裁来对付中国，其难度会大得多。

这份研究报告称，对俄罗斯实施的制裁为七国集团提供了一个经济措施的模板，可用来防止一场围绕台湾的危机升级为战争。G7由七个富裕的工业化国家组成。但上述报告称，拿这些工具对付中国难度会更大，因为中国对全球经济的重要性远超俄罗斯，这一情况会加大通过惩罚性经济措施威慑中国的难度。

这份报告称，中国拥有深厚的全球经济联系，这使得全面制裁对所有各方来说都代价不菲，数以万亿美元计的资产、贸易和资金流动面临严重干扰风险；这种规模的影响使得（全面制裁）在攻台或战时情景以外在政治上存在难度。

中共誓言将最终收复台湾，必要时可使用武力。习近平最近利用经济、外交和军事手段向台湾执政的民进党施压，想要迫使台湾当局承认台湾岛和大陆同属“一个中国”。长期以来民进党一直主张台湾有独特身份。

荣鼎和大西洋理事会的这份研究报告评估了若中国对台湾采取行动、但未达到入侵程度时，G7成员国可能采取的经济措施的潜在影响，中国的这些行动可能包括军事封锁、重大经济胁迫行为以及网络攻击。

研究报告称，如果台湾海峡两岸的紧张局势上升到危机水平，G7可尝试用一系列经济手段向中国施压，比如冻结资产、禁发签证、管制出口、限制商业、贸易和投资，以及禁止进入制裁实施国的领空和领海。

据该报道，美国及其盟友在决定对中国施压的程度时将面临艰难的选择。例如，研究发现，在金融措施方面，针对较小银行的较低规模的反应不会对北京资助军事活动的能力造成明显的伤害，而全面制裁，例如打击中国央行和“四大行”的措施，则有可能破坏约3万亿美元的贸易和投资流动。

研究报告称，这种最大化伤害的做法“成本很高，因此除了最极端的情况外，不太可能实施”，研究报告认为，金融部门制裁的“长期战略效果”尚不清楚。研究报告指出，中国有能力通过庞大的贸易顺差和努力提高规避制裁的能力来缓解影响。

研究报告称，对中国产业的制裁很可能只针对特定的公司和产业，在这些公司和产业，中国高度依赖G7国家，而美国及其盟友对中国出口的依赖程度很低。该研究指出，中国的航空航天业严重依赖外国的发动机和航空电子设备。

与此同时，该研究称，针对中国政治、军事和商界领导人的制裁将“在很大程度上是象征性的”，在改变中国政府的行为方面可能效果有限。该研究指出，高级政客和军官可能会与习近平的对台政策保持一致，且他们可被制裁的海外资产有限，而在习近平治下，早已不愿诉诸武力的商界人士对政策的影响力已被削弱。

根据该研究，考虑到高昂的成本、围绕中国政府意图可能存在的不确定性、以及G7成员国对台湾的法律地位意见不一，G7国家还可能发现难以协调针对中国的经济举措。

华日报道引述战略与国际问题研究中心的评论文章称，即便如此，从俄罗斯的例子来看，普京(Vladimir Putin)决定发动对乌克兰的全面入侵，说明制裁作为威慑的局限性，此外，该评论文章称，俄罗斯的经济在面对制裁时的韧性显示国家可以适应压力。

近年来，习近平一直在致力于让中国变得更强大以与美国对抗，例如推动中国工业实现关键技术的自给自足，并限制外界对于中国经济中被认为对国家安全非常重要之领域的了解。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E5%88%B6%E8%A3%81%E5%A8%81%E8%83%81%E8%83%BD%E5%90%A6%E9%98%BB%E6%AD%A2%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%85%A5%E4%BE%B5%E5%8F%B0%E6%B9%BE-%E6%96%B0%E7%A0%94%E7%A9%B6%E8%AE%A4%E4%B8%BA%E8%AF%B4%E4%B8%8D%E5%87%86-32df1dae

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