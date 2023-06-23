北京大学有举牌倡议“废黜一党极权” 举牌者被带走下落不明 官媒噤声

中国/张生举牌呼吁废除一党专政

一名中国人端午节之日在北京大学校园内举牌倡议“废黜一党极权，拥抱多党制度”，随后被学校保安带走。推特讯息显示，举牌的男子应是自称中国作家张生，他在网络发表17万余字，呼吁展开民主运动。该消息至此未出现在中国媒体，香港有媒体以及海外媒体却均热报。

广告 继续浏览后续

据中央社引述消息报道称，一名中国人22日在北京大学校园内举牌倡议“废黜一党极权，拥抱多党制度”，随后被学校保安带走。推特名人李老师发文指出，举牌的男子应叫张生，他自称中国作家。

这是继2022年10月13日北京四通桥事件后，中国大陆再度出现公开反对中国共产党的民主抗议行动。

推特名人李老师22日下午发布一则突发讯息，指北京大学刚刚有一名女子在家园食堂门口举牌：“废黜一党极权，拥抱多党制度”，随后被保安部带走。

照片显示，一名中国人身穿卡其色长袍举起“罢黜一党极权 拥抱多党制度 Youtube∕Twitter HOBBIE SEMTEM”的牌子，无法看到面孔；地上还摆着一张“民主革命始动＃风雷＃NOW革命”的牌子。引发围观后，多名制服保安随即到场。

据该报道，李老师随后推文更正，指根据牌子上的推特、Youtube帐号“HOBBIE SEMTEM”，这名抗议者应该是名叫张生的男性。他备注为一名“中国作家”。

张生举牌抗议动作，明显是为了宣扬他的民主理念。他1日开通推特、Youtube帐号上传讯息与影片，并在Google云端分享3篇总计17万余字的长文，宣布中国的民主革命开始了，呼吁网友阅读他的书。但发表后，并未受到重视。张生表示，他的书从多方面剖析了单党中国，并阐述了后续安排。文章显示，张生指出中共一党专政的多重危害，并列举六四天安门事件以及台湾、韩国等多国民主运动，主张中国要进行和平非暴力的民主进步爱国运动。

该报道称，他在文末写出想望：“一个文明，历经原始社会与奴隶社会，甫一脱离封建社会的漫长苦海，一番尝尽半殖民半封建的无耻屈尊，刚未站稳便又闷头撞上一党专权。那许多许多、太多太多，整个民族从来没有真正摆脱过。中华历史如若终能获得这从未有过的自由与民主，未来会是怎样？一切尽可拭目以待。”

据中央社，张生举牌抗议被带走后，网友陆续到他的社群帐号留言赞扬他是勇士，祝愿他平安。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅