日本政府反驳美国总统拜登有关日本的发言

日本/国防

针对美国总统拜登关于日本增加防卫预算的言论，日本内阁官房长官松野博一表示：已向美国政府提出异议。6月23日，在松野博一主持的记者会上，有记者问：有关日本增加防卫预算的问题，拜登总统说是经过他向日本方面三次进言，日本才决定下来的，有报道说，就此日本方面向美国政府提出异议，而事实究竟是怎么样的呢？美国又是怎样回答的呢？

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松野博一回答说：对于拜登总统发言的本意无法知晓，对于我国防卫费的增加，是根据我国自己的判断而决定的这一事实，这种发言会引起误解，我们说明了日本的立场，美国方面也表示这是根据日本自己的判断而决定的。

6月20日，美国总统拜登在加利福尼亚州的选举支持者的集会上说：日本的防卫预算长期以来一直没有增加，包括广岛会谈在内，我三次与日本的领导人见面，进行了说服工作。

他说：“我说服他（岸田首相）的结果是，使他感到自己必须做一些不同凡响的事情，于是日本防卫费飞跃般地增加了。”日本方面有人认为，这种说法会给人这样的误解：就是在拜登的命令下日本增才加了防卫预算。

拜登表示他直接劝说岸田首相增加防卫预算，另一方面，拜登总统在提及岸田首相时，时而称为“总统”，时而称为“议长”，时而说“日本的领导人”，在5月他参加七国集团首脑广岛峰会时，还称岸田首相为“总统”。

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