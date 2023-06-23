纽时：中国保利科技公司向俄罗斯军火工厂运送大量火药

纽约时报6月23日报道：去年，一家中国国有企业与一家俄罗斯军火工厂之间此前未报告的货物运输，引发了人们对北京在俄罗斯对乌克兰战争中所扮演角色的新疑问。

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报道说：去年，运载着数万公斤无烟火药（足够制造至少 8000 万发弹药的推进剂）的火车车厢在偏远小镇外贝加尔斯克隆隆驶过中俄边境。

这些粉末是由中国国有企业保利科技公司运送的，美国此前曾因其在全球销售导弹技术和向伊朗提供支持而对其实施制裁。它的目的地是巴尔瑙尔弹药厂，这是一家位于俄罗斯中部的弹药工厂，历史上曾向俄罗斯政府供货。

这些先前未报告的货物由美国贸易数据聚合商“进口精灵”I Import Genius 发现，引发了人们对中国在支持俄罗斯争夺乌克兰领土方面所扮演的角色的新疑问。美国官员对中国可能向俄罗斯输送有助于其战争的产品（即所谓的“致命援助”）表示担忧，尽管他们没有明确表示中国已经运送了此类货物。

美国国务卿安东尼·布林肯周一在北京表示，中国已向美国保证，不会向俄罗斯提供用于乌克兰的致命援助，而且美国政府“目前没有看到任何情况” 来反驳这一点。” “但我们担心的是可能提供援助的中国私营公司，”布林肯说。

保利科技是中国政府所有的中国保利集团公司的子公司。《华尔街日报》和 CNN 此前的报道记录了保利科技向俄罗斯国家支持的公司运送导航设备和直升机零部件的情况。

而接收粉末货物的巴尔瑙尔弹药筒厂是一家俄罗斯私营企业。但总部位于华盛顿特区的全球安全非营利组织 C4ADS 向《纽约时报》提供的俄罗斯采购记录显示，该公司在过去十年中与俄罗斯政府和军方部门签订了大量合同，

一些专家表示，自入侵以来，保利科技公司向巴尔瑙尔墨盒工厂运送的货物总计近 200 万美元，根据海关记录，构成了此类致命援助。根据海关记录，保利科技打算将其货物用于俄罗斯卡拉什尼科夫突击步枪和狙击步枪发射的弹药。

纽约时报引用监督全球进出口贸易活动的“进口精灵”Import Genius 的研究主管威廉·乔治 (William George) 表示，保利科技公司“可能正在严格遵守对俄罗斯致命援助的具体内容”，但这些货物的影响是显而易见的。“当将大量用于制造军用弹药筒的火药运送到战争国家时，想象成品不会在战场上产生致命效果是不合理的。”。

卡内基俄罗斯欧亚中心主任亚历山大·加布耶夫说：“这是致命的支持，问题是，这有多大影响力和规模？”

加布耶夫表示，中国总体上不会采取任何“以明显、有力的方式”跨越美国政府在战争开始时就构成违反西方制裁的红线的行动。不过，由于保利科技在战前就有向巴尔瑙尔工厂发货的历史，中国可能会将这些发货视为常规贸易流的一部分。

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