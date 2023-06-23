美媒：中国加大打压维权律师 王全章两个月内13次被驱赶搬家

中国/维权律师

根据美联社一帧照片，2023 年 6 月 20 日星期二，北京昌平区的王全章和妻子李文足在公寓停电后在黑暗中看着手机和笔记本电脑。被取消律师资格的人权律师王全章被迫搬家 13 次。两个月来，这是针对他和北京其他三名著名维权人士的一系列骚扰的一部分，这进一步挤压了该国饱受打击的民权社区。

广告 继续浏览后续

据美联社发自台北报道，一名被吊销律师资格的中国人权律师在两个月内被迫搬家 13 次，这是针对他和北京其他三名知名维权人士的骚扰行为的一部分，这进一步挤压了该国饱受摧残的民权社区。

这名维权律师王全章说，他现在住在经常断电的郊区借来的公寓里。而另一名律师则完全离开北京，希望结束这种骚扰。他的同事包龙军说，他仍在自己拥有的公寓里，但多次被在他门外徘徊的不明身份男子阻止离开。包龙军说，第四名律师与他的妻子一起被拘留。

这四人都是“709 律师”组织的重要成员，自 2015 年 7 月 9 日起，对独立法律倡导的镇压开始，遭致数百人被捕。对于面临政治指控或试图获得通常不负责任的官僚机构拒绝提供的生活条件的人来说，此类倡导者是难得的法律帮助来源。

他们的法律援助范围广泛，从保护法轮功成员到帮助人们上访增加养老金。法轮功被中国当局视为“邪教”予以禁止。

这四名维权律师在 2015 年被捕后都被取消了律师资格，但出狱后他们继续从事不需要律师执照的类似工作。

据人权观察组织高级中国研究员王亚秋在一份声明中表示，律师们遭受的磨难恰逢外国政要对中国进行一系列高调访问。法国总统马克龙于四月初访问了北京，德国外交部长随后访问了北京，最近美国国务卿布林肯也访问了北京。据她写道，这些访问的目的是“表明中国再次对商业和接触开放。但对人权律师及其家人的卑鄙和不人道待遇表明，当局只想加倍镇压中国公民社会。”

美联社说，北京警察局没有回复通过传真发送的置评请求。

四位维权律师之一包龙军表示，四月中旬，被取消律师资格的余文胜夫妇在前往欧盟代表团的途中被北京警方拘留。大约在同一时间，另外两名维权律师被以“颠覆国家政权罪”判处十年以上有期徒刑。

该报道称，被赶出家门的律师王全章和包龙军面临着更加扑朔迷离的处境。有一群人开始在他们的门前闲逛，并告诉他们不准出去。这些人没有透露谁说他们是谁，也没有透露他们为什么在那里。这些律师认为，他们是警方的非正式承包辅助协警，中国地方政府广泛采用这种做法，由他们向当局认为麻烦的人施加法外压力。

更多的压力来自王全章的房东。就在这些人出现的时候，房东告诉王全章，他的租约不再有效，他的家人必须搬家。起初，他们拒绝了，但几天后，公寓的电、水和煤气都被切断了。

王全章和索菲·罗（Sophie Luo）表示，被取消律师资格的维权律师李和平和他的家人在类似的压力下离开了北京。

包龙军尚且没有被迫离开他自己的家。他说，一群群便衣男子断断续续地进进出出，有时将他限制在家里。据包龙军说，骚扰的目的是迫使维权人士离开北京。他说，当局可能希望这些维权律师返回家乡，在那里他们将成为当地政府的看官对象。

王全章和他的妻子李文足仍在北京，一个半月以来，他们已经从公寓搬到酒店再搬到公寓 13 次。他们到达每个地点后，都有成群的便衣在附近闲逛，让房东和邻居感到害怕。王全章说，有时，酒店会在他入住当天就要求他离开。他们在一个地方呆得最久的是一家允许他们停留九天的酒店。这对夫妇最终将10岁的儿子送到亲戚家住。

上周，这对夫妇住进北京郊区一位朋友的一套公寓里，但那里经常停电。王全章说，第一次，他通过扳动公寓外保险丝盒中的开关将电恢复。后来，他在保险丝盒上发现了自行车锁，或者发现了更复杂的损坏，需要电工来修理。

美联社记者说本周二看到七名男子在公寓楼的庭院里徘徊。

为了应对停电，这对夫妇安装了太阳能电池板为手机充电，并储备了饮用水、大米和方便面。王全章在描述自己的苦难时话虽很谨慎，但显然很沮丧。王全章说，“当然，我希望我能过上平静的生活，”他说。现在，“我只是过一天算一天。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅