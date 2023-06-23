美欧货币占全球交易量告跌 人民币却连升四月 达2.54% 鲍威尔信美元主导地位不变

美元/人民币

在持续不断的「去美元化」声中，美国联邦储备局主席鲍威尔(Jerome Powell)罕见表示，美元将会继续保持世界储备货币的地位，而这更多是美国经济主导地位的结果。与此同时，环球银行金融电信协会（SWIFT）最新数据显示，在5月份的全球交易使用量中，美元等头四种货币的占比均告下跌，只有排第五位的人民币按月上升了0.25个百分点，达2.54%，是连升四个月，亦是自2010年10月有纪录以来第三高。

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根据SWIFT昨(22日)午公布，5月份全球最活跃贷币依次是美元(占比42.6%)丶欧罗(31.7%)丶英镑(6.47%)丶日圆(3.11%)及人民币(2.54%)。当中，日元占比按月跌0.4个百分点，跌幅最大；美元和英镑各跌0.11个百分点；而欧罗跌幅较少，按月跌0.04个百分点。

人民币上月的使用量占比已是连升四个月，是有纪录以来第三高，但与2022年1月的3.2%历史最高点相比，仍有距离。

不过，人民币在全球使用量占比会否继续上升出现不明朗因素，除中国经济发展不似预期外，亚洲清算联盟（ACU）的14个与会国亦于本月初公布，计划本月推出全新的结算系统，绕开以美国为主导的SWIFT国际结算系统，亦表明不采用人民币跨境支付系统（CIPS）。

上述发展触发「去美元化」的威胁，美国众议院金融服务委员会周三(21日)在会上向联储局主席鲍威尔问及中共「去美元化」的忧虑有多严重。

鲍威尔回应称，美元作为世界储备货币的地位，对美国来说非常重要。而美元有这地位，很大程度上要归功于美国伟大的民主制度丶法治，以及总体保持强劲的价格稳定。他相信，只要这些事情还在，美元就会继续保持储备货币的地位。

当被问及美元的全球储备货币地位是美国经济主导地位的原因还是结果时，

鲍威尔认为，这更像是一种结果。他其后再阐释说，当一种货币成为公认的全球标准时，往往会出现一种平衡，这种货币在一段时间内一直是美元，他预计，这情况在一段时间内将继续下去。

不过，鲍威尔的说法共非毫无争议，着名经济分析师Peter Schiff便在其个人推特发表相反论调。而金砖五国(BRICS)正计划设立共同货币，以减低对美元的依赖，预料「去美元化」的讨论将会持续。

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