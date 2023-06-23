还没到盛夏 北京现在就巨热

中国/炎热

中国北部大部分地区实行高温红色预警，气温接近40℃，尤其是北京，前一天打破了最热城市的记录，飙升到41摄氏度。现在是六月下旬，未来盛夏时节，北京是否以现在的热度封顶，好像没有清凉的预告。

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中国的高温在夏季并不罕见，尤其是在中国经常干旱的西部和南部。首都北京的居民也习惯了每年这个时候的高温。但是据科学家称，最近几个月，中国一直面临着极端的天气状况和局部异常的温度，分析指是由于气候变化而加剧了这种情况。

据法新社说，周五上午，中国北部和东部的大片地区发布了185个红色警报，包括北京、再往东的大都市天津，以及邻近的河北和山东两省。

红色警报是中国的最高气象级别。

这是自2014年以来第一次在北京出现，根据气象部门的数据，气温可能再次达到40℃。而中国首都昨天22日录得41.1℃，是1961年有气象记录以来最热的6月天。微博上可以看见的抱怨说，"这种天气不是人受得了的，而且现在才是6月。"

周五，在北京的街道上，可以看见女性头上与脸部完全被遮住，以保护免受阳光照射，很多人戴着一顶有宽大遮阳帽。在城市的运河边，一些人试图通过在水中嬉戏来躲避高温。

据气象部门称，在濒临黄海的沿海省份山东，周四当地的温度甚至达到了43℃。而据当地媒体报道，全国有17个气象站报告打破了现有的温度记录。

而且，气象部门周五警告说，预计中国北部和东部地区的高温将持续至少8天。

据路透社的消息称，周四，北京东北部的汤河口气温一度攀升至41.8摄氏度，帮助这个小镇夺得了北京最热地区的称号。周四录得的 41.1 摄氏度是该市历史上第二高的气温。1999年7月24日，这座拥有近2200万人口的城市记录到的最高温为41.9摄氏度。

北京已发布橙色警报，这是第二严重的天气警报，称周四至周六气温可能都高达 39 摄氏度。

上周，中国北部和东部地区的北京、天津、河北和山东遭受热浪袭击，国家气象局发布中暑警报，比往年提前了近两周。

热浪还促使当局加大力度保护农作物并确保游客的安全。在一天中最热的时候，户外工作也停止了。

在人口超过1300万的港口城市天津，空调需求的增加导致6月15日电网负荷达到1454万千瓦，同比增长23%，促使公用事业部门派遣工人到每天巡逻地下隧道，确保电缆正常工作。

周四，天津市区气温达到41.2℃，打破了当地记录。

据中国气象局称，最新一轮热浪恰逢中国端午节长周末，也将袭击中国北部地区的内蒙古和最西部的新疆。

路透社称，中国有四级、颜色编码的天气预警系统，其中红色最严重，其次是橙色、黄色和蓝色。

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