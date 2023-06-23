香港大学国际化微降 中国学生人数大增13%

香港/教育

英国《泰晤士高等教育》（THE）公布2023年度亚洲大学排名，打入首100名的香港本地大学减少一所至五所，而在亚洲地区大学的国际化程度普遍上升的情况下，香港的大学国际化评分却下跌0.5分至97.3分。THE更引用香港官方数据称，中国内地生人数于2021/22学年按年升13%。

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今年THE亚洲大学排名，由来自31个国家或地区的 669所大学参与，当中，首五位排名不变，依次为清华大学(88.2分)丶北京大学(87.8分)丶新加坡国立大学(87.2分)丶香港大学(80.1分)及新加坡南洋理工大学(79.2分)。

另外，香港中文大学则升一位至亚洲第六位，是该校自THE亚洲大学排名2013年推出以来获得的最佳成绩。科技大学亦晋升至第7位，至于理工大学和圬市大学亦有进步，当中，城大更跳升八位，由去年的24位上升至16位。不过，浸会大学的排名则跌出亚洲百大，使留在亚洲百大的香港本地大学由去年的六所减至今年的五所。

排名按照13个指标厘定，THE表示，今年的排名显示，亚洲院校在文献出版引用丶全球知识和思想传播的影响力不断增强，当中尤以「引文」在过去五年的平均得分显着提高。排名亦考虑本地和国际师生比例，THE指亚洲地区大学的国际化程度普遍上升，但香港的大学国际化评分平均为97.3分，较去年微跌0.5分。

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