台湾惊告：中国军机飞近台湾海岸

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台湾国防部今天报告，周六，8架中国战机越过台湾海峡中线，接近距台湾海岸24海里即44公里的邻近地区，称紧张局势加剧。

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据路透社今天报道，过去三年来，中国空军经常飞越台湾周边空域。自八月以来，它定期派飞机穿越海峡中线，该中线此前曾作为非官方屏障。

今年三月，台湾国防部长邱国正警告说，台湾今年必须对中国军队“突然进入”靠近台湾领土的地区保持警惕。

台湾将其毗连区定义为距其海岸24海里。台湾领海范围为距海岸 12 海里。

台湾国防部称，从周六上午 8 点（格林威治标准时间 0000）左右开始，它发现了 19 架中国战机，其中包括 J-10 和 J-16 战斗机，其中 8 架越过中线并“接近”24 海里标记。

据台湾国防部，与此同时，五艘中国军舰在做“联合战备巡逻”。

台湾国防部表示，台湾派出军机和舰艇回应，并启动了陆基导弹系统，并使用标准措辞告知台湾军队如何应对中国的入侵。

周六，负责台湾地区的中国军队东部战区司令部在微信公众号上发布了歼16战斗机在“最近”进行的“远海”训练任务中起飞的照片。该司令部说，这架飞机进行了“战术远程飞行训练”，其中包括飞行距离“数千公里”的空中加油。

今年4月，中国在台湾附近举行最后一次大规模军演，东部战区司令部发布的演习视频显示，中国的舰艇和飞机进入台湾周边24海里范围内。

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