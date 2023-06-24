美国一情报报告称没有直接证据表明新冠病毒始于武汉实验室 但仍未排除可能

中国/美国/新冠病毒溯源

美国刚刚解密的一份报告称，美国情报机构没有发现任何直接证据表明新冠肺炎病毒大流行疫情源于中国武汉病毒研究所。

广告 继续浏览后续

路透社今天引述美国情报报告称，没有直接证据表明新冠病毒是从武汉实验室开始的。美国国家情报总监办公室（ODNI）这份长达四页的报告称，美国情报界仍不能排除病毒来自实验室的可能性，但尚未能发现病毒的起源证据。

美国国家情报总监办公室的报告称：“中央情报局和另一个机构仍然无法确定新冠病毒大流行的确切起源，因为源自自然和源自实验室都依赖于重大假设，并面临相互矛盾的报告的挑战。”

该报告称，虽然武汉研究所（WIV）对冠状病毒进行了“广泛的研究”，但尚未发现该机构可能导致疫情爆发的具体事件的证据。报告称，“我们仍然没有任何迹象表明武汉病毒研究所在疫情大流行前研究成果包括 SARSCoV-2 或近亲病毒，也没有任何直接证据表明在大流行之前发生了涉及武汉病毒研究所人员的特定研究相关感染，是感染事件可能导致了新冠病毒大流行。 ”

路透社说，几乎自 2019 年底武汉报告首例人类病例以来，冠状病毒大流行的起源一直是美国激烈争论的话题。

美国总统拜登三月份签署了一项法案，解密与新冠病毒大流行起源相关的信息。

拜登在签署时表示，他同意国会的目标，即发布尽可能多的有关新冠病毒疫情起源的信息。

《华尔街日报》二月份的一篇报道进一步加剧了这场争论，该报道称，美国能源部对一份机密情报报告评估“信心度较低”，该报告认为疫情很可能是由中国实验室泄漏造成的。北京方面否认这一评估的说法。

美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷 (Christopher Wray) 2 月 28 日表示，该机构经过一段时间的评估，认为疫情的起源“很可能是中国武汉市的一个潜在实验室事件”。中国表示这一说法“毫无可信度”。

截至 3 月 20 日，另外四个美国机构仍判断新冠病毒很可能是自然传播的结果，还有两个美国情报机构尚未做出决定。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅