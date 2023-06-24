香港建制派承认政治斗争过火 不愿香港成大陆二等城市

香港明报报道：中国全国港澳研究会副会长谭耀宗说，当前香港已没有中间派，爱国者已成社会主流；另有建制派人士说，他们已向北京中央反映，香港的政治斗争过火，恐损害香港的独特性。

广告 继续浏览后续

香港明报23日刊登的一篇文章引述谭耀宗说，过往因为选举关系，香港社会被划分为三类人士，分别是3成属坚定爱国爱港支持者，3成属反对派支持者，4成属于温和中间派。但在北京中央实施香港国安法及“爱国者治港”后，他认为香港社会已出现变化，上述划分已经不能描绘香港当前的政治生态。

中央社引述谭耀宗的观点认为，爱国者已逐步成为香港社会的主流，香港已无中间派，只有爱国爱港及“反中乱港”派，而他相信这仅属极少数。

谭耀宗说，由行政会议成员汤家骅创立的民主思路、立法会议员狄志远创立的新思维，此前都被视为中间派，但汤家骅和狄志远当然也都是爱国者。至于民主党，他认为“无被DQ（取消资格）、无判刑”的都可被视为爱国者。

香港明报文章并指出，除了谭耀宗的“爱国者成主流”论，建制派最近对香港未来政治走向有颇多讨论。一名资深建制派人士表示，香港的价值在于与国际社会的联系，具有某程度的“买办”性质，这种特质难免令港人的思想观念较为西化。他说，如果北京连香港社会及港人的这种特质都不能容忍，要加以清除，那就别期望香港成为一个国际城市。他认为，过去一年，香港的“政治斗争已过了火位”，继续下去，会进一步损害香港作为国际城市的独特性，也会令香港移民潮持续，人才外流“流血不止”，损害香港的竞争力，甚至沦为大陆的“二流城市”。

另名建制派成员说，所谓“港人治港”，指的不仅是持有香港身分证的香港人治港，更是以香港模式治港，这套模式有自己的独特制度，与大陆不同。可是，香港现在却往往将大陆的一套搬到香港，为求“政治正确”，宁左勿右，这样将会令香港的独特性逐步消失。

明报文章透露，建制派内部的这些意见，部分已向北京中央驻港联络办公室或港澳事务办公室官员反映，是否对北京中央对港政策产生影响，拭目以待。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅