《法兰克福汇报》：北京的噩梦

德语媒体进一步关注俄罗斯的局势。媒体普遍认为，俄国总统普京的权力受到削弱。

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Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin arrive for the welcoming banquet for the Belt and Road Forum at the Great Hall of the People in Beijing, China May 14, 2017.
Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin arrive for the welcoming banquet for the Belt and Road Forum at the Great Hall of the People in Beijing, China May 14, 2017. Reuters/路透社
作者： 柏林特约记者 丹兰
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《法兰克福汇报》汇报写道：普里戈津的起义充分说明了俄罗斯政治文化的现状。它进一步动摇了普京及其权力机构的声誉。

瑞士《新苏黎世报》认为：普京在叛乱中幸存下来，但他仍然是最大的输家。在他自己的国家里，出现了军事起义。普京非但没有加强俄罗斯及其统治的稳定，反而破坏了它的稳定。普京的战争目标渐行渐远。

德国电视一台表示，在24小时内从叛变到撤退，瓦格纳部队的起义突显了普京政治体系的弱点。普京的私人军队模式失败了。瓦格纳兵团在不到24小时内就能挺进到距莫斯科只有200公里的地方，路上没有遇到什么大阻力。起义者能快速前行，显示了俄国内部防卫的弱势。普里戈津的起义同时还显示了私人军队的风险以及它的局限性。而普京则不再是碰不得的统治者。

《法兰克福汇报》在另一篇文章中写道：1991年苏联的崩溃令中国领导层震惊。30多年后，俄国又发生了可能会给北京带来噩梦的事情。 俄国领导层现在受到公开受到挑战。但愿这一经验能阻止习近平发起针对台湾的军事冒险。

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