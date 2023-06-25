《法兰克福汇报》：北京的噩梦

德语媒体进一步关注俄罗斯的局势。媒体普遍认为，俄国总统普京的权力受到削弱。

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《法兰克福汇报》汇报写道：普里戈津的起义充分说明了俄罗斯政治文化的现状。它进一步动摇了普京及其权力机构的声誉。

瑞士《新苏黎世报》认为：普京在叛乱中幸存下来，但他仍然是最大的输家。在他自己的国家里，出现了军事起义。普京非但没有加强俄罗斯及其统治的稳定，反而破坏了它的稳定。普京的战争目标渐行渐远。

德国电视一台表示，在24小时内从叛变到撤退，瓦格纳部队的起义突显了普京政治体系的弱点。普京的私人军队模式失败了。瓦格纳兵团在不到24小时内就能挺进到距莫斯科只有200公里的地方，路上没有遇到什么大阻力。起义者能快速前行，显示了俄国内部防卫的弱势。普里戈津的起义同时还显示了私人军队的风险以及它的局限性。而普京则不再是碰不得的统治者。

《法兰克福汇报》在另一篇文章中写道：1991年苏联的崩溃令中国领导层震惊。30多年后，俄国又发生了可能会给北京带来噩梦的事情。 俄国领导层现在受到公开受到挑战。但愿这一经验能阻止习近平发起针对台湾的军事冒险。

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