瓦格纳兵变在中国回荡 网络意见两重天

中国/俄罗斯/瓦格纳兵变

迅速落幕的俄罗斯瓦格纳集团兵变，在中国引发冷热两极反应。相较于中国官方闷不作声及媒体冷处理，网友则热议兵变可能对中国的影响，“普京不能倒”、“收复失地”成为主流意见。同时，部分在俄中国人一度为此担忧自身安危。中国官方今天先由外长秦刚接见到中国通报情况的俄罗斯副外长，再由中国副外长马朝旭表态，支持普京处理兵变，称支持俄罗斯稳定。

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据中央社称直到稍晚为止，即使今天周日是中国端午假期补班日，中国官方也未对这场兵变作任何评论。相较于俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）自称获得土耳其总统艾尔多安（Recep Erdogan）支持，而伊朗外交部也表态支持“整个俄罗斯的法治”。

观察中国上下的反应，冷热迥然有别。在官方至今静默不语下，中国诸如新华社、央视、人民日报等官媒的报导也很有限，只报了包括普京对兵变的电视讲话及瓦格纳部队的进展。直到兵变结束，官媒才作出较显著的报道，但也明显控制着力度。

另一方面，不少中国民众则在网络上热议瓦格纳兵变，“厨子”（普里格津）、“厨子兵”（瓦格纳集团）顿时成为热门词汇，有人更即时转发外媒的最新报道，全程追踪进展，不少人并对“厨子兵”进展的神速大感惊呼，但也对“厨子”突然宣布停止进兵直呼“怎么这样就停了？”、“钱打进户头了吧”、“没意思”等。

在众多议论中，部分中国网友笑称，去年的“基辅保卫战”没打起来，怎么才1年就要打“莫斯科保卫战”了？部分网友则直指，如果俄罗斯因此崩解了，中国应该趁此机会要求俄方归还清末割让的东北领土，趁机收回海参崴等地；还有网友把兵变联结中国历史，直指普里戈津一如唐代的安禄山，只不过目标从长安换成了莫斯科。

但不少立场亲官方的民众及网络写手认为，先撇开历史恩怨不谈，俄罗斯和普京如今是中国抗美、抗西方少见的实力派盟友。一旦普京下台甚至俄罗斯瓦解了，美国及西方一定会腾出手来对付中国，因此中国不能一直不出声，必要时应该出面相挺。

中央社报道说，但也有人认为，中国不应该轻易表态，毕竟普京挥军乌克兰是“狠狠地坑了中国一把”，让中国1年多来在国际上陷入被动。这时候表态支持普京，并不能捞到什么好处，更何况普京经过这次兵变，权位已经动摇，贸然押宝一旦押错，“更没有好果子吃”。

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