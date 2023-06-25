瓦格纳兵变流产俄罗斯高官即飞北京引关注

中国/俄罗斯/鲁登科

俄罗斯雇佣军瓦格纳对总统普京的权力控制构成重大挑战之际，俄罗斯外交部副部长安德烈·鲁登科飞往北京与中国就“国际”问题进行会谈。据中国官方媒体引述专家称，“中国将支持俄罗斯，同时强调不干涉其内政。”

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路透社今天说，普京国内面临“高温”压力，俄罗斯外交官飞往北京。

据中国外交部在官网发表一份声明中表示，鲁登科周日在中国首都与中国外交部长秦刚举行会晤，就中俄关系以及“共同关心的国际和地区问题”交换了意见。

目前尚不清楚鲁登科何时抵达北京，也不清楚鲁登科对俄罗斯主要盟友中国的访问是否是为了通报周五全副武装的雇佣军向莫斯科挺进的明显的叛乱。

中国尚未对普京称威胁俄罗斯生存的叛乱发表公开评论。包括美国总统拜登在内的西方领导人表示，他们正在密切关注事态发展。

中国著名军事专家、电视评论员宋忠平对路透社表示：“中国将支持俄罗斯，同时强调不干涉其内政。”

早些时候，雇佣军领导人普里戈津表示，他向莫斯科“进军”的目的是清除腐败无能的指挥官，他指责这些指挥官搞砸了乌克兰战争。普里戈津的瓦格纳雇佣军此后停止了前进，普里戈津表示此举将避免流血。

中国媒体密切关注此次叛乱，在官方发表任何言论之前均未发表评论，但许多中国公民却在社交媒体上发声支持普京。网民挺说：“你能做到的，俄罗斯！”

中国驻俄罗斯大使馆周六告诉中国媒体《南方都市报》，莫斯科周边地区平静。中国官媒谴责西方，中国官方的《环球时报》周六就指责说称，炒作普里戈津“兵变”，制造俄罗斯内部矛盾重重的“假象”，“俄罗斯大厦即将倒塌”，是西方媒体的最新攻击，是破坏俄罗斯社会团结的又一企图。

路透社说，对于宋忠平说，叛乱已经结束了。据宋忠平，“普里戈津意识到，通过这次叛乱很难达到预期的结果。”

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