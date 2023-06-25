瓦格纳兵变牵动中国？港媒文称“考验中国决断力的时候到了”

俄罗斯/瓦格纳兵变/中国

俄罗斯瓦格纳雇佣军突然间兵变也突然间退场。事件引发全球关注，也牵动中国。香港01今天发布署名文章，称通过事件，考验中国决断力的时候到了。文章着墨江泽民当年美国遭遇9.11时大是大非谴责恐怖主义，谏言现在最高领导人智慧决断，没有提及谴责侵略的大是大非大智慧。瓦格纳兵变至此，国际上只有普京与土耳其总统电话称获得艾尔多安支持反“恐”措施。

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该文称，一觉醒来，俄罗斯局势又发生了戏剧性变化。这是很多关心俄乌战争走向的中国人的实际感受，因为此前一天，瓦格纳兵变瞬间搅动世界，俄罗斯内战一触即发，普京和瓦格纳组织创始人普里戈任隔空喊话，一个要严惩叛国行为，一个誓言要清君侧，可一觉醒来，普里戈任率领的瓦格纳雇佣兵不再攻城略地，而是退回营地，并接受白俄罗斯总统卢卡申科有关停止该组织在俄境内行动并采取进一步措施缓和紧张局势的建议，普京也已经保证普里戈任能够前往白俄罗斯并将撤销其刑事立案。

虽然瓦格纳兵变退场了，但普京的真正难题并没有解决，俄乌战争也还在继续，今次兵变引发的涟漪还需要一段时间才能被看到。不过对中国而言，这次戏剧性兵变无疑敲响了警钟，面对内外变局，尤其是随时可能因为偶发事件而翻开历史性一页的俄乌战争，考验中国决断力的时候到了。

上一次中国面对这样的考验，还是在9·11事件发生之际。彼时时任国家主席江泽民当机立断，为中国赢得了关键十年的发展期，成为很多人津津乐道的外交案例。已故吴建民大使在《外交案例》一书中回顾了中国对“9·11事件”的快速反应。吴建民在书中写道，“9·11事件”发生后，中国政府面临着以下几种选择：

1、静观，不表态；

2、静观各方反应和动向后再表态；

3、以最快的速度谴责恐怖主义；

中国政府选择了第三种。

该文称，回到俄乌战争，这一牵涉广泛、影响深远的国际变局无疑也是对中国决断力的关键考验。虽然迄今为止，中国在战事的不同阶段不断呈明己方的立场与主张，也试图在俄罗斯和乌克兰之间寻求政治平衡，比如既参与对乌克兰的人道主义救援，又反对俄罗斯主导的吞并乌克兰的公投，习近平既访问莫斯科与普京会谈，也与泽连斯基通电话并派出欧亚事务特别代表赴乌克兰等国访问，但随着事态的演变，这样的平衡越来越难以把握，且在战事之外，中国正在因此付出不可估量的“溢出”代价，比如中美又一次站在了悬崖边上、欧洲的“去风险”、印美基于共同战略敌人的抱团、意大利正在考虑退出“一带一路”……

中国政法大学教授、哈佛大学甘迺迪学院阿什民主治理和创新中心研究员杨军在《乌克兰局势走向关乎中国国运》一文中发出呼吁，“中国作为举足轻重的地缘政治大国，理应进一步调整对俄乌的立场，更明确表明态度，果断站在历史胜利者一边。”因为“此举关乎中国未来国运，不可不察。

暂时平息的瓦格纳兵变，似乎以更加直接的方式给中国敲响警钟。历史的转折往往是由偶发事件牵动的，后知后觉者只有当事后覆盘时才会看到其中的必然性。而对大国领导人而言，在历史的拐点到来之前，才是真正考验决断力的时刻。现在中国正处在这样的时刻。

中央社报道港媒此篇文章时还指出，俄乌战争爆发后，中国国务院参事室公共政策研究中心副理事长胡伟也曾两度撰文指出，有些情况下，表面中立是明智选择，但不适用于这场战争。他说，北京这次无渔翁之利，而有鉴于中国一贯主张尊重国家主权和领土完整，就只能站在大多数国家一边，以免被进一步孤立。

胡伟疾呼，中国必须选择世界主流立场，否则欧洲将与中国切割，日本成为反中急先锋，韩国倒向美国，其他国家将不得不选边站并产生从众效应，“台湾也将加入反华大合唱”，于是中国在既定框架下将更加孤立。

他断言，俄罗斯大国地位不再，中国外部环境更凶险，并说俄乌战争的结局已日益明朗，中国的确是“进退维谷，几乎没有多少回旋空间”，胡伟表示：“一个民族不长记性，这才是最可悲的！”如果普京当初知道“特别军事行动”是这样的结局，他还会做出这样的选择吗？每个决策者都难免犯错，智者与愚者的区别在于能否及时纠错和止损。

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