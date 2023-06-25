百万富翁第27次高考可能再落孙山后

中国/高考/梁实

56岁的中国百万富翁梁实今年第27次参加高考，但他正在怀疑他是否能够实现他的进入四川大学的夙愿。消息没有报告梁实高考分数细节。虽然对明年是否再试有犹豫，但他发现很难想象会放弃，因为“如果我不再参加高考，我余生喝的每杯茶都会有遗憾的味道。”

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梁实可以为他的社会成功感到自豪，他的职业生涯从工厂的一份琐杂工作开始，然后创办了自己的建材公司，该公司蓬勃发展，使他成为百万富翁。但是，这位50多岁的过半百者一直对他在 "高考 "中没有获得足够好的分数以进入他居住的中国西南部省份、著名的四川大学这一事实感到沮丧。

梁实在16岁第一次考试失败后，不服输地来年再次参加考试，又一次失败，将近10次失败以后，曾不得不放弃，因为他已经达到当时的高考年龄限制（25岁）。

2001年，中国取消高考年龄限制，梁实就认为自己还有机会。今年是他的第27次高考尝试，每次都要经过几个月的"和尚生活"般的复习准备：每天黎明起床，每天花12个小时读学校的书，不喝酒，不分心，甚至不和朋友打麻将，他最喜欢的游戏也放弃。

而在周五晚间，像他所在省份的数十万名学生一样，他急忙跑到互联网上查看自己的成绩。在同一时间，一些记者现在每年都会此时关注他。甚至在他看到自己的分数之前，他就能从他们脸上的失望表情看出，他可能又一次失败了。

今年的结果让他怀疑。他告诉法新社，"我以为我不会得到一个足够好的分数来进入四川大学。但我没有想到，我的分数竟然也不能让我进入任何大学，甚至是排名最低的大学。"

但直到现在，他从来没有灰心过，每年都立即宣布下一年会重新参加考试。

梁实称“"但如果我真的看不到任何进步，我就会对自己说，也许不值得再努力了。我每天都非常努力地工作。” 他疲惫地承认："我此刻不知道明年是否还会再报名去试。

另一方面，他发现很难想象会放弃。“如果我不参加高考，我余生喝的每杯茶都会有遗憾的味道。”

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