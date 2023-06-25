纽时记者：唯令习近平重新考虑攻台否 就是瓦格纳“反水”了

瓦格纳兵变影响

俄罗斯瓦格纳佣兵集团兵变一天旋即落幕，中国官方迄今未直接表态回应。只有外长秦刚25日在北京会见俄罗斯副外长鲁登科，同他就中俄关系及共同关心的国际和地区问题交换意见。不过，法新社指出，由中国外交部长接见俄罗斯副外长，显示俄罗斯外交官员所通报事件重要，以及显示中国的关注和重视。

广告 继续浏览后续

有分析认为，鲁登科选在星期天会见秦刚，明显是代表俄方在瓦格纳兵变的问题上，紧急向中方寻求支持。

俄罗斯雇佣兵团瓦格纳首领普里戈津24日扬言要推翻俄国军方领导层，兵锋一度直逼俄罗斯首都莫斯科，消息震惊全球。

在白俄罗斯总统卢卡申科出面后，普里戈津星期天突然以“避免流血”为由同意撤军，他宣称已经下令他的雇佣军停止向莫斯科前进，并返回在乌克兰的野战营地。根据俄罗斯媒体报道，国防部将人事变动，针对普里戈津的叛国刑事罪名将被撤销，瓦格纳士兵则将获得法律豁免权。

无论如何，瓦格纳兵变事件损害了俄罗斯总统普京的威信，而与俄罗斯“友好无止境、合作没禁区”的中国对此如何反应，引发世人关注。

换言之，瓦格纳“反水”在多大程度上影响了中国？据纽约时报前驻华记者黄安伟（Edward Wong）在其推特发文，引述新华社报导有关瓦格纳集团叛变的事件时表示，“在整个俄乌战争中，如果有一件事能促使习近平重新考虑攻台，那就是瓦格纳集团反水了。”

他表示，截至他在24日发文时，中国官媒新华社就瓦格纳集团兵变事件只做出2次报导，其中一次是普京发表电视讲话内容，而环球时报也有做出同样报导。

他说，这显示“习近平毫无疑问密切留意事态发展，他会不会跟普京通话？”

黄安伟表示，现在不是在中国有没有雇佣兵问题，假设习近平正在看一场长期战争如何对一个国家产生意料之外的影响，“现在我们知道他对于中国解放军内的忠诚问题是敏感的，他的反贪腐伸延至解放军。”

黄安伟续指，在习近平这个位置的人，时常都会思考社会草根阶层或菁英如何看待自己权力的潜在弱点及合法性。而这与体制有关，“我怀疑白纸运动加深了这方面的问题。”

相较于中国官方的谨慎及冷处理，中国网民则对瓦格纳兵变热议不已，其中的偏多数的意见是“普京不能倒”，认为他一旦下台，俄乌战争必将告终，西方国家的矛头将会转向中国。而以普京在国际上的孤立处境，更需要中国的支持。还有网民把此事和公元755年唐朝发生的安史之乱进行比较，“叛乱”这个主题标签的浏览量达到7.2亿次。

另一方面，为美企提供中国业务咨询的哈里斯-布里肯律师事务所创办人哈里斯（Dan Harris）24日也推文表示，俄罗斯正处于内战边缘，如果有足够的军人跟随瓦格纳集团，普京将在几个月内死去，乌克兰将获胜。

这位美国律师说，“这会给中国和习近平带来大问题。这一切发生的可能性只略低于一半，但我们可以敢于梦想。”

俄罗斯2022年2月入侵乌克兰后，中国一直拒绝谴责俄罗斯。近期中国被指扮演调停俄乌战争的角色，不过其诚意及效果令人怀疑。

今年3月，习近平访问俄罗斯与普京会面，表示支持普京2024年连任俄国总统。其后习近平又与乌克兰总统泽连斯基通电话，习近平重申“对话谈判”是走出战争“唯一出路”。

此外，西方盟友也在关注俄罗斯内部的动荡是否会给乌克兰带来任何优势，因为乌克兰正在该国东部和南部对入侵的俄罗斯军队进行反攻。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅