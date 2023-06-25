芬太尼贩运：北京谴责美国对中国公司的“非法”起诉

中国/美国/芬太尼

周六（6月24日），北京“强烈谴责”美国当局作出的“非法”决定，指控四家中国公司及其八名员工将芬太尼所需的原料带进美国。芬太尼是一种合成鸦片制剂，正在美国造成严重的破坏。

芬太尼是一种比吗啡强 100 倍的止痛药，最初的用途被转为制造毒品。

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美国司法部 (DoJ) 周五（6月23日）宣布对中国公司的这八名员工进行前所未有的起诉，其中两人已经在夏威夷被捕并拘留。

周六，中国外交部在一份声明中做出反应，表示：“这是任意拘留和单边制裁的典型例子”，称：“这完全是非法的，严重侵犯中国公民和企业的基本权利。中方对此表示强烈谴责。”

据美国司法部称，四家中国公司之一湖北精奥生物科技有限公司（Amarvel Biotech）被指控自行将 200 多公斤化学前体运进美国，“目的是制造超过 50 公斤的芬太尼，足以杀死2500万美国人。

美国司法当局针对的另外三家公司分别是安徽仁诚科技、安徽默克生物科技和合肥葛兰素史克贸易公司。

中国商务部表示，这些起诉“严重破坏了中美之间建立的禁毒合作”。

法新社报道指出，美国最近加大了遏制合成毒品宣传的力度，在过去十年里，合成毒品被指责在美国造成了数十万人死亡。

华盛顿正在特别针对总部设在中国的公司，这些公司涉嫌向墨西哥运送制造芬太尼的化学成分材料，而墨西哥是在美国销售的合成药物的主要生产中心。

美国国务卿布林肯本周访问北京时，曾向中国领导人提出了这个问题。

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