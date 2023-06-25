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国际肥料价格重挫波及中国？

国际贸易 – 国际市场上的肥料价格于一年前达到一个顶峰后，一路下跌。如今的价格只是最高位时的三分之一。这是本台RFI法语«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）于上周早些时候上网的话题之一。全球运用最广泛的磷肥，价格曾一度高达每吨1200美元的磷酸氢二铵（DAP）如今只要485美元。这个低价位甚至影响到中国工厂的生产。当前国际肥料价格走低的原因仍与俄乌战争有关。

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RFI Matières Premières / Après le pic atteint il y a tout juste un an, les prix des engrais ne cessent de baisser. Les prix sont si bas qu’en Chine des usines qui ne sont plus rentables ont dû suspendre leur activité. (illustration) RFI原材 / 国际肥料价格重挫波及中国？
RFI Matières Premières / Après le pic atteint il y a tout juste un an, les prix des engrais ne cessent de baisser. Les prix sont si bas qu’en Chine des usines qui ne sont plus rentables ont dû suspendre leur activité. (illustration) RFI原材 / 国际肥料价格重挫波及中国？ © CC0 Pixabay - Samuel Faber / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
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本台法广（RFI）法文网2023年06月20星期二在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者玛莉-皮埃尔（Marie-Pierre Olphand）的一篇报道。在过去的一年中，磷酸盐（phosphate）和钾肥（potasse）这两种肥料的价格一路走低。一名贸易商介绍说，本轮下跌并突然，而是以每星期5美元到15美元的幅度，如此跌掉了之前价格的三分之二。

Image RFI - Chronique des matières premières
RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[Les prix des engrais continuent de flancher]。换做中文可被译作[肥料价格继续在探底]。下面是简介以供分享。

-- 国际肥料价格跌势未停 -

本台法广RFI法文网上«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道介绍说，之前每吨1000美元的钾肥（potasse），如今只要350美元。这是出售印度的到岸价。很快还会跌到每吨300美元，因为，加拿大方面刚刚接受了每吨307美元的售价，这会造成其它卖家跟进。

Image RFI - Potasse - Agriculture
RFI Image Archive / De la potasse raffinée. © Getty Images/Bloomberg Creative/James MacDonald

之前价格曾一度高达每吨1200美元的磷酸氢二铵（DAP）如今只要485美元。如此低价导致在中国的工厂都被迫停工。尿素（urée），这种植物必不可少的肥料的价格也在下跌，但曲线没有那么笔直。

-- 当前需求减少旨在压价 -

肥料价格当前的跌势是由于高估了针对俄罗斯的制裁。过去数月以来，人们看到这并没有限制住俄罗斯的肥料贸易。俄罗斯两大肥料生产商EuroChem和PhosAgro全力生产，继续出口。

Un ouvrier employé dans une mine de potasse appartenant à Uralkali, en Russie.
Un ouvrier employé dans une mine de potasse appartenant à Uralkali, en Russie. REUTERS/Sergei Karpukhin

本轮价格下跌还受到需求减少的影响。这是由于进口方都瞄准了价格会继续下跌。目前减少购量，或暂停采购。

-- 非洲国家迎来新的机遇 -

非洲大陆曾在之前的一年半里，由于肥料价格飙升而痛苦不堪。如今，在理论上应该可以在当前的势态中获益。然而，大多数非洲国家在采购季节之外，不做提前准备，就算行情对其有利。鉴于缺乏信息，众多国家对价格上涨的反应也不迅速。然而，巴西和美国则懂得把握最佳的订货时机。

Image - rfi - potasse
RFI Matières Premières : Après le pic atteint il y a tout juste un an, les prix des engrais ne cessent de baisser. La potasse qui était à 1 000 dollars la tonne en vaut 350 – coût et fret pour une livraison en Inde –, et bientôt peut-être 300, car les Canadiens viennent d’acter une vente à 307 dollars. (illustration) . Ici, un gisement de potasse. (illustration) RFI Image Archive / Ron Schott

 

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后提到，有一名对话方透露，非洲的部分私人进口商如今也对下订单犹豫不决，担心之后会面对某国或某机构提供整船免费肥料的竞争。这在过去几个月里已曾发生。如此礼物，会造成当地市场的价格在一时之间崩溃。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉

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