国际肥料价格重挫波及中国？

RFI原材 / 农业物资

国际贸易 – 国际市场上的肥料价格于一年前达到一个顶峰后，一路下跌。如今的价格只是最高位时的三分之一。这是本台RFI法语«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）于上周早些时候上网的话题之一。全球运用最广泛的磷肥，价格曾一度高达每吨1200美元的磷酸氢二铵（DAP）如今只要485美元。这个低价位甚至影响到中国工厂的生产。当前国际肥料价格走低的原因仍与俄乌战争有关。

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本台法广（RFI）法文网2023年06月20星期二在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者玛莉-皮埃尔（Marie-Pierre Olphand）的一篇报道。在过去的一年中，磷酸盐（phosphate）和钾肥（potasse）这两种肥料的价格一路走低。一名贸易商介绍说，本轮下跌并突然，而是以每星期5美元到15美元的幅度，如此跌掉了之前价格的三分之二。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[Les prix des engrais continuent de flancher]。换做中文可被译作[肥料价格继续在探底]。下面是简介以供分享。

-- 国际肥料价格跌势未停 -

本台法广RFI法文网上«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道介绍说，之前每吨1000美元的钾肥（potasse），如今只要350美元。这是出售印度的到岸价。很快还会跌到每吨300美元，因为，加拿大方面刚刚接受了每吨307美元的售价，这会造成其它卖家跟进。

RFI Image Archive / De la potasse raffinée. © Getty Images/Bloomberg Creative/James MacDonald

之前价格曾一度高达每吨1200美元的磷酸氢二铵（DAP）如今只要485美元。如此低价导致在中国的工厂都被迫停工。尿素（urée），这种植物必不可少的肥料的价格也在下跌，但曲线没有那么笔直。

-- 当前需求减少旨在压价 -

肥料价格当前的跌势是由于高估了针对俄罗斯的制裁。过去数月以来，人们看到这并没有限制住俄罗斯的肥料贸易。俄罗斯两大肥料生产商EuroChem和PhosAgro全力生产，继续出口。

Un ouvrier employé dans une mine de potasse appartenant à Uralkali, en Russie. REUTERS/Sergei Karpukhin

本轮价格下跌还受到需求减少的影响。这是由于进口方都瞄准了价格会继续下跌。目前减少购量，或暂停采购。

-- 非洲国家迎来新的机遇 -

非洲大陆曾在之前的一年半里，由于肥料价格飙升而痛苦不堪。如今，在理论上应该可以在当前的势态中获益。然而，大多数非洲国家在采购季节之外，不做提前准备，就算行情对其有利。鉴于缺乏信息，众多国家对价格上涨的反应也不迅速。然而，巴西和美国则懂得把握最佳的订货时机。

RFI Matières Premières : Après le pic atteint il y a tout juste un an, les prix des engrais ne cessent de baisser. La potasse qui était à 1 000 dollars la tonne en vaut 350 – coût et fret pour une livraison en Inde –, et bientôt peut-être 300, car les Canadiens viennent d’acter une vente à 307 dollars. (illustration) . Ici, un gisement de potasse. (illustration) RFI Image Archive / Ron Schott

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后提到，有一名对话方透露，非洲的部分私人进口商如今也对下订单犹豫不决，担心之后会面对某国或某机构提供整船免费肥料的竞争。这在过去几个月里已曾发生。如此礼物，会造成当地市场的价格在一时之间崩溃。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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