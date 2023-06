国际肥料价格重挫波及中国？

RFI Matières Premières : Après le pic atteint il y a tout juste un an, les prix des engrais ne cessent de baisser. La potasse qui était à 1 000 dollars la tonne en vaut 350 – coût et fret pour une livraison en Inde –, et bientôt peut-être 300, car les Canadiens viennent d’acter une vente à 307 dollars. (illustration) . Ici, un gisement de potasse. (illustration)

RFI Image Archive / Ron Schott