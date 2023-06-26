俄罗斯兵变习近平不知该如何反应

俄罗斯兵变

普京启动“莫斯科保卫战”模式，万不得已打电话求助白俄罗斯与哈萨克斯坦，哈萨克斯坦态度非常保留，可见有事时普京朋友并不多。至于“中俄友谊无上限”的中国，也很勉强，“在观望”，只是等到兵变逆转，才作出反应。

2023年3月21日，中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京（中）在克里姆林宫举行的晚宴结束后离开。俄罗斯6月24日发生兵变后，北京当局反应迟疑引起注意。

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国际媒体注意到了这一微妙的变化。法国世界报在其社评『普京在全世界面前贬值』中特别指出，对理论上被认为重视与莫斯科关系的如同哈萨克斯坦一样的国家，在兵变形势逆转前的冷淡反应一点也不应惊讶，克里姆林宫认为有权利要求中国的支持，而中国方面只发表了相当简略的声明。

该报在另一篇题为“中国淡化瓦格纳事件”的报道中说，人们不得不等到当地时间6月26日凌晨，北京当局才对中国外交部所定义的 "瓦格纳集团事件 "做出反应。中国外交部在一份简短的新闻稿中，首先称刚刚在俄罗斯发生的事情是“俄罗斯内政”，接着说，“作为友好邻邦和新时代全面战略协作伙伴，中国支持俄罗斯维护国家稳定，实现发展繁荣。”

周日稍早些时候，俄罗斯副外长鲁登科在北京会晤了中国外长秦刚。中国外交部仅表示，秦刚“同他就中俄关系及共同关心的国际和地区问题交换意见。”网上有评论称：“人家都找上门来了，中国不得不做出反应，但反应的一点都不像老朋友的样子”。

在普里戈津与白俄总统卢卡申科达成瓦格纳武装停止向莫斯科前进协议之前，习近平的中国没有公开对普京表示支持，这一点与土耳其完全不同。

对如此强大的普京统治的俄罗斯突然遭遇兵变，北京似乎坐立不安，不知如何是好。周一，官媒『人民日报』照本宣科，简单转载了外交部的简短新闻稿。『解放军报』则语焉不详，没有提及“瓦格纳集团事件”。

曾深信俄国人几周就会“解决乌克兰危机”，然后又以为西方不久就会被这场危机的连锁反应“削弱”，现在，习近平的中国必须面对不曾预料的局面：一部分俄罗斯民族主义者破坏俄罗斯的稳定，削弱普京的实力。

北京当局没有及时“指导”，一些曾被视为亲俄的评论家们第一时间也“转向”了，甚至对普京“不太友好”。在微博公布的一段视频中，人民大学国际问题专家金灿荣声称：瓦格纳的叛乱“对乌克兰前线不利，对俄罗斯的稳定不利，对普京的权威不利”。

世界报还援引另一位中国专家刘云称，普京与瓦格纳集团首领普里戈津达成的妥协，“标志着俄罗斯总体危机的开始”，并指出，只有联合国批准的战争才是合法的，而俄罗斯在乌克兰发动的“特别军事行动”并非如此。

环球时报前总编胡锡进也有点悲哀，于6月24日撰文称，兵变对普京政府造成巨大冲击，接下来“什么都可能发生”。“现在看来，局面在朝着西方和乌克兰最想看到的方向移动了，但最终结局尚未可知。”不过，胡锡进到底是胡锡进，变得非常快，周一又改口称，不要小看普京处理复杂局势的能力。

亲北京的“香港01”发表文章称，瓦格纳兵变的后果需要一段时间才能看清，但“这次戏剧性兵变无疑对中国敲响了警钟，面对内外变局，尤其是随时可能因为偶发事件而翻阅历史性一页的俄乌战争，考验中国决断力的时候到了”。

观察人士指出，习近平一开始选择站在老朋友普京一边，一切都要“无上限”，现在这个老朋友正在驾驭着一辆疯狂的战车，而且战车上的人员开始分裂、动摇，习近平怎么办？这次北京对俄罗斯兵变不知所措的反应，大概反应了习近平某种骑虎难下甚至担心危机自身的心态？

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