内乱  普京末日的开始？

俄罗斯兵变

瓦格纳集团反叛军一路向莫斯科挺进，沿途几无任何俄军反抗，莫斯科惶恐中开启“保卫战”模式……在这场类似好莱坞大片的起义行动中，普京仓皇且一时不能明确去向的形象让国际社会震惊，这就是强大无比，当代沙皇的形象？法国『世界报』周一发表社评说：普京在全世界面前贬值了。

2023年6月24日，在俄罗斯顿河畔罗斯托夫市南方军区总部附近的一条街道上，瓦格纳雇佣军团的战士站在一辆装甲车的顶部。

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在全世界面前贬值，普京似早已不在乎，在拜登形容普京发动侵乌战争使自己沦为“国际弃儿”时，普京轻蔑地一笑。在海牙国际法庭通缉捉拿普京时，普京表面上没有显示出丝毫的惊慌，与前来访问的中国国家主席习近平举杯共庆“俄中友谊无上限”，尽管这种“无上限友谊”并未给普京带去急需的坦克和大炮。至于“乌克兰反击战”也没有让普京太多忧心，绍伊古国防部长和亲俄媒体每天都在给他灌输乌军被击溃的新闻。

不过，他的密友，大厨出身的普里戈津指挥的瓦格纳武装，在乌克兰前线唯一一个为普京死拼的私人武装突然掉转枪口后，普京强人罕见地将瓦格纳领导人周六的反叛比作1917年的“背后捅刀子”。当时，沙俄在一战中倒下，二月革命推翻了沙皇统治。

普京的怒叹于事无补，瓦格纳武装顺利占领了主打乌克兰战争的南方战区指挥中心所在地罗斯托夫市，然后大举向莫斯科挺进，沿途不见军人抵抗，几架试图干预的战机被瓦格纳武装击落，普京是否还呆在克里姆林宫？去向不明，俄罗斯高官们个个隐身……瓦格纳雇佣军武装叛乱就这样把俄罗斯总统普京的虚弱暴露在世人面前。现在，所有的分析人士都在质疑，普京还有多大能力对抗威胁其政治生命的危险？

瓦格纳兵变，兵临城下，普京唯一的办法是设法把内战的危险向后推：在卢卡申科斡旋下，普里戈津令其部队停止前进，同意前往白俄罗斯流亡。这只是一个权宜之计，普里戈津深知白俄罗斯不是安全之地，普京也深知这仅仅是一个缓兵之计。下一步普京的计划是什么？普里戈津的计划又是什么？观察人士认为现在判断这一兵变对现年70岁、统治俄罗斯24年的普京会带来什么后果为时尚早。

但可以看到的是，正值莫斯科继续其侵略战争之时，瓦格纳兵变一夜之间把一个强人的形象粉碎无余，凸显的是一个孤立的统治者，忙于盘算如何控制身边那群表面团结内里你争我夺互相撕裂的类似黑社会的山头。

政治咨询公司R. Politik的创始人塔蒂安娜·斯坦诺瓦亚认为：“普京和俄国受到严重打击，对其政权将会产生严重的后果”。美国国务卿布林肯周日表示，瓦格纳兵变“提出了真正的问题，显示(俄罗斯高层)出现了真正的裂口”。

至少，从严重的内斗，包括普里戈津与国防部长绍伊古的公开不和，凸显普京再也不像从前那样高枕无忧地坐在权力的顶峰上，至于他全力依靠的军队，甚至都不能阻拦瓦格纳的武装民兵夺取位于罗斯托夫的南方战区指挥中心，然后长驱直入。

甚至，最后导致普里戈津同意他的武装停止向莫斯科挺进的是卢卡申科，这个平时被视为普京附庸的白俄罗斯总统，这次突然显得像一个救世主。

而且，普里戈津和他的武装英雄般离开罗斯托夫市的场面让克里姆林宫难堪。再有一年，俄罗斯举行新一届总统大选，普京当然可以根据他一手推动制定的充满争议的新宪法再次出马。普京尚未明确意图，也看不到任何一个潜在的接班人出来比试。有媒体曾提及他的前保镖，图拉州州长阿列克谢.迪乌明是可能的替代者。

总部位于维也纳的智库“关于俄罗斯”（Re:Russia）的负责人罗戈夫（Kirill Rogov）认为，“这不是终结，而是开始。军事叛乱，即使是失败的叛乱，在历史上往往是一个预兆，是一个进程的开始”。

总部位于伦敦的咨询公司Mayak Intelligence的俄罗斯安全专家马克·加莱奥蒂（Mark Galeotti）表示 ：“这一切都不意味着该政权会很快崩溃。但是，这次兵变进一步削弱了普京政权的能力、实力和可信度，使这个政权倒台的日子越来越近。”

法新社报道说，普京下令侵乌在外国的俄语媒体中掀起了仔细探究普京健康状况的报道：他的生活方式，他如何作出重大决定等等。这些媒体描绘出一个病态的，偏执的，自从新冠疫情爆发以来越来越孤立，很少呆在克里姆林宫的普京。有几家媒体称，普京大部分时间都呆在圣彼得堡附近拉戈达湖的一个建筑群落，为以防万一，他去那里乘坐装甲列车而不是飞机，如同朝鲜的金正恩。

那些普京不穿衣服钓鱼、骑马，以显示男子气概的姿态，已经一去不复返了。不过，莫斯科坚称，瓦格纳兵变时，普京人在克里姆林宫，对指称普京健康不好的说法一直予以否认。

兵变总指挥普里戈津周一发表视频讲话为自己发动兵变辩护，沉默两天的普京不久也发言了，他以自己是俄罗斯国内和平的保障自居，是他“亲自指挥做出决定避免了一场流血”。

美国海军分析中心俄罗斯研究主任迈克尔·科夫曼（Michael Kofman）说：“我的结论是，普里戈津和瓦格纳输了，但是普京也输了，他的政权受伤了”。

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