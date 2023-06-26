华日：忧美国对台湾大选有特定立场 中国试寻合作

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《华尔街日报》周一6月26日引述知情人士透露，美国国务卿布林肯最近访华期间与中国高级官员的会谈中，台湾即将举行的总统选举是一个重要议题。北京试图了解华盛顿对台湾选举的兴趣，并向布林肯表达了他们对民进党总统候选人的担忧，该报认为，中国显然希望能够争取美国的合作。

2023年6月19日星期一，在中国北京的人民大会堂，美国国务卿安东尼-布林肯（中左）与中国国家主席习近平（中）和中共外交政策负责人王毅（中右）、国务委员、外长秦刚等会面。

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《华尔街日报》由Lingling Wei / Charles Hutzler / William Mauldin 三人合撰的文章说，据了解相关情况的人士透露，美国国务卿布林肯访问北京期间与中国高级官员的会谈中，台湾即将举行的总统选举成为一个重要议题。

这正凸显出台湾在多大程度上处于美中紧张关系的中心。

如同《华尔街日报》文章所指出的那般：中国领导人习近平已将收复台湾作为其承载中华民族复兴的“中国梦”的关键组成部分。中国政府将台湾视为中国领土的一部分。随着拜登政府大肆宣扬加强与台北的经济、防务和政治联系，中国领导层认为美国对中国这一使命构成越来越大的挑战，北京当局认为美国这一立场可能会使台湾领导人越发大胆，让台湾进一步远离中国大陆。

该报文章写道，这些人说，北京方面试图了解华盛顿方面对台湾选举的兴趣，中国官员向布林肯表达了他们对台湾执政党民进党总统候选人副总统赖清德的担忧，暗指他的政治立场可能会加剧台海紧张局势，进一步损害美中关系。北京方面认为赖清德是“台独”阵营的一员。

文章续称，赖清德来自民进党一个在主张台湾独立方面通常比总统蔡英文更激进的派系。蔡英文因任期限制不能再次竞选总统。赖清德曾自称是“务实的台独工作者”，他现在立场有所缓和，作为总统候选人，他承诺将对中国采取务实的态度。

文章就此分析说，中国官员显然希望能够争取美国的合作，他们提到了2003年时任美国总统小布什如何向另一位台湾总统兼民进党魁陈水扁发出警告。陈水扁的政策当时威胁到台海现状。在白宫的总统办公室里，时任中国总理温家宝坐在小布什旁边，小布什直截了当地告诫台湾政府不要激起支持台湾独立的情绪。

文章再引上述知情人士说，在上周的会晤中，中国官员问布林肯，对于定于明年1月举行的台湾选举的结果，美国是否有既得利益，美国人是否将民进党视为朋友。

这些知情人士透露，在回答中方这些问题时，布林肯重申了美国政府的立场，即在台湾选举期间，美国将不偏不倚，不支持对选举过程进行任何干预。

《华尔街日报》表示，中国外交部和美国国务院均没有回应记者的置评请求。

这篇文章接下来提到，据北京和华盛顿的官员称，布林肯此行之后，预计包括美国财政部长耶伦和气候特使克里在内的其他内阁级官员将对中国进行一系列访问。中国外长秦刚也可能在未来几个月内访问美国，为习近平出席11月在旧金山举行的亚太领导人年度峰会铺路。

然而，这一进程干扰重重。中国上周指责美国总统拜登将习近平描述为独裁者，这两名领导人之间由此愈发不和。

预计拜登政府未来几周还将发布一项命令，建立一个审查美国对外投资的机制，以防止美国的资金资助中国的先进技术。对技术出口的更多管控也在考虑之中，这是对先进半导体和制造工具转让限制的后续行动。

文章强调出，时间正一分一秒地过去。双方有大约六个月时间为明年可能受到更多挑战的两国关系筑底，预计届时拜登团队会因美国总统大选而面临更大压力，需要对中国采取强硬态度，而台湾选举则可能成为新的紧张局势来源。

奥巴马政府前高级国家安全官员、现任乔治敦大学（Georgetown University）教授的Evan Medeiros说：“布林肯之行创造了一个稳定美中关系并在极具挑战性的2024年到来之前取得成果的机会窗口，如果习近平今年秋天访问美国，那么在那之后，关于美中关系的未来，就说不准了。”

文章重申，美中双方都在曲折前行之际，北京方面正加大努力，让中国的体制为应对其认为来自美国的更大威胁做好准备，特别是在台湾相关问题上。

中国政府担心美国会试图增强赖清德的候选人地位，而美国官员正寻找中国干预台湾选举的迹象。蔡英文已告诉美国官员，随着选举的临近，北京方面可能加强对台湾的网络攻击和其它施压。

中共已誓言将最终收复台湾，必要时可使用武力。北京方面最近利用经济、外交和军事手段向台湾执政的民进党施压，想要迫使其承认台湾和大陆同属“一个中国”。长期以来民进党一直主张台湾有独特身份。

文章最后引述知情人士写道，美国和台湾官员正讨论赖清德今年夏天可能的访美，以便让他更直观地熟悉与美国的合作。据悉，一种可能性是，如果赖清德在8月参加巴拉圭新总统的就职典礼，他将在美国停留。而巴拉圭是台湾为数不多的邦交国之一。

此外，据台湾媒体报道，台湾三位总统参选人民进党的赖清德、国民党的侯友宜和台湾民众党的柯文哲，当下竞争日趋激烈，后两位主张恢复与中国的交流，应要重启引发太阳花学运的两岸服贸谈判。

（原文链接如后：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%AF%95%E5%9B%BE%E5%B0%B1%E5%8D%B3%E5%B0%86%E4%B8%BE%E8%A1%8C%E7%9A%84%E5%8F%B0%E6%B9%BE%E5%A4%A7%E9%80%89%E4%BA%89%E5%8F%96%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E7%9A%84%E5%90%88%E4%BD%9C-9d5c7b08）

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